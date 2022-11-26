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Российские военные отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.11.2022
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили контратаки украинских войск в районе трех населенных пунктов на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России в... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:22
2022-11-26T15:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили контратаки украинских войск в районе трех населенных пунктов на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале."На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, российские военные успешно отразили атаку на Новоселовское, Коломыйчиху и Площанку в Луганской Народной Республике.Украинские войска также пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать еще один, но все попытки были отражены. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в министерстве.Отмечается, что российская армия за сутки поразила 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях и уничтожила склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS в Запорожский области. Также были сбиты три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области.С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
https://ria.ru/20221124/udar-1833934484.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков об отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин
14:22 26.11.2022 (обновлено: 15:42 26.11.2022)
 
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России сорвали атаки ВСУ в ЛНР, на Донецком и Южно-Донецком направлениях

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили контратаки украинских войск в районе трех населенных пунктов на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.
"На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины", — говорится в сводке ведомства.
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Кроме того, российские военные успешно отразили атаку на Новоселовское, Коломыйчиху и Площанку в Луганской Народной Республике.
Украинские войска также пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать еще один, но все попытки были отражены. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в министерстве.
Отмечается, что российская армия за сутки поразила 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях и уничтожила склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS в Запорожский области.
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Также были сбиты три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области.
С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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