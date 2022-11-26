https://ria.ru/20221126/donbass-1834443290.html

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.11.2022

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили контратаки украинских войск в районе трех населенных пунктов на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России в... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:22

2022-11-26T14:22

2022-11-26T15:42

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили контратаки украинских войск в районе трех населенных пунктов на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале."На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, российские военные успешно отразили атаку на Новоселовское, Коломыйчиху и Площанку в Луганской Народной Республике.Украинские войска также пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать еще один, но все попытки были отражены. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в министерстве.Отмечается, что российская армия за сутки поразила 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях и уничтожила склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS в Запорожский области. Также были сбиты три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области.С 24 февраля проходит спецоперация под демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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https://ria.ru/20221124/udar-1833934484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков об отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении Конашенков об отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении 2022-11-26T14:22 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин