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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/donbass-1834430976.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 26.11.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:51
2022-11-26T13:37
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 10:30 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка."Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 12:00 по Куйбышевскому району выпустили три таких же снаряда, а 15 минут спустя — еще три. В 12:20 обстрелу подвергся Калининский район Горловки — пять снарядов калибра 155 миллиметров.Кроме того, в 11:30 ВСУ обстреляли село Троицкое к западу от Горловки — по нему выпустили восемь 120-миллиметровых мин.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221126/svatovo-1834412171.html
горловка
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происшествия, горловка, донецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
12:51 26.11.2022 (обновлено: 13:37 26.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 10:30 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка.
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В 12:00 по Куйбышевскому району выпустили три таких же снаряда, а 15 минут спустя — еще три. В 12:20 обстрелу подвергся Калининский район Горловки — пять снарядов калибра 155 миллиметров.
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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Кроме того, в 11:30 ВСУ обстреляли село Троицкое к западу от Горловки — по нему выпустили восемь 120-миллиметровых мин.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 ноября, 16:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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