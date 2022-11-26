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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 26.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска утром в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T11:28

2022-11-26T11:28

2022-11-26T11:28

специальная военная операция на украине

происшествия

авдеевка

донецк

ясиноватая

вооруженные силы украины

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 10.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 10.55 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 11.05 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

авдеевка

донецк

ясиноватая

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авдеевка, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика