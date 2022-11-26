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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/donbass-1834421597.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 26.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска утром в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:28
2022-11-26T11:28
специальная военная операция на украине
происшествия
авдеевка
донецк
ясиноватая
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 10.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 10.55 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 11.05 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
авдеевка
донецк
ясиноватая
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происшествия, авдеевка, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авдеевка, Донецк, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика
11:28 26.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Каштановое и Минеральное

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов в Донбассе
Осколки снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую, Каштановое и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 10.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 10.55 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 11.05 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 ноября, 16:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАвдеевкаДонецкЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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