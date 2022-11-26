19:30 26.11.2022 (обновлено: 20:15 26.11.2022)
ВСУ обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 18:15 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Уточняется, что обстрелу ВСУ также подвергся населенный пункт Минеральное, по нему выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра.
Украинские войска как минимум третий раз за сутки наносят удары по столице ДНР. По словам мэра города Алексея Кулемзина, при предыдущей атаке погиб мирный житель, также одна женщина получила ранения.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.