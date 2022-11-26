https://ria.ru/20221126/dnr-1834485910.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T19:30

2022-11-26T19:30

2022-11-26T20:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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сцкк

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донбасс

владимир путин

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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 18:15 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении.Уточняется, что обстрелу ВСУ также подвергся населенный пункт Минеральное, по нему выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра.Украинские войска как минимум третий раз за сутки наносят удары по столице ДНР. По словам мэра города Алексея Кулемзина, при предыдущей атаке погиб мирный житель, также одна женщина получила ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221126/donbass-1834443290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс

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Евгения Нефедова

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Выбитые окна и изрешеченные осколками машины: последствия обстрела Донецка Выбитые окна и изрешеченные осколками машины: последствия обстрела Донецка 2022-11-26T19:30 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, нато, сцкк, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин, алексей кулемзин (донецк)