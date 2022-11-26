https://ria.ru/20221126/dnr-1834407600.html

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.11.2022

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 178 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T09:22

2022-11-26T09:22

2022-11-26T09:22

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 178 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 178 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Зайцево, Троицкое, Майорск, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Каштановое, Минеральное и Червоногвардейский район Макеевки.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 39 обстрелов.

https://ria.ru/20221125/dnr-1834258133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия