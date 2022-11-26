Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
В СЦКК ДНР заявили, что украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию республики
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 178 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 178 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Зайцево, Троицкое, Майорск, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Каштановое, Минеральное и Червоногвардейский район Макеевки.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 39 обстрелов.