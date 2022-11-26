https://ria.ru/20221126/derevya-1834389416.html
Дачникам рассказали о штрафах за вырубку деревьев на участке
Дачникам рассказали о штрафах за вырубку деревьев на участке - РИА Новости, 26.11.2022
Дачникам рассказали о штрафах за вырубку деревьев на участке
Не все, что расположено на вашем дачном участке, является вашей собственностью: так, если спилить некоторые виды деревьев у себя на даче, можно получить штраф,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T03:18
2022-11-26T03:18
2022-11-26T03:18
общество
елена кудерко
дача
дача
штрафы
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Не все, что расположено на вашем дачном участке, является вашей собственностью: так, если спилить некоторые виды деревьев у себя на даче, можно получить штраф, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Правило касается, в первую очередь, крупномерной растительности (кроме садовых культур вроде сливы, яблони, вишни и т.п.), поясняет эксперт. Например, штраф от 3 до 4 тысяч рублей за одно растение можно получить, спилив березу, добавляет она.Если вы все же хотите спилить какое-либо дерево, то нужно получить специальное разрешение в администрации, которое предоставляется за плату и в отношении строго определенных деревьев на участке, заключила Кудерко.
https://realty.ria.ru/20220613/shtraf-1794822176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, елена кудерко, дача, дача, штрафы
Общество, Елена Кудерко, Дача, дача, Штрафы
Дачникам рассказали о штрафах за вырубку деревьев на участке
Адвокат Кудерко предупредила дачников о штрафах за вырубку на участке некоторых деревьев