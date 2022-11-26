https://ria.ru/20221126/burdenko-1834386248.html
Военные врачи рассказали о технологиях для лечения боевых ранений
Военные врачи рассказали о технологиях для лечения боевых ранений - РИА Новости, 26.11.2022
Военные врачи рассказали о технологиях для лечения боевых ранений
Перспективные и современные технологии для лечения людей с огнестрельными и минно-взрывными ранениями представили в Главном военном клиническом госпитале им... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T00:05
2022-11-26T00:05
2022-11-26T00:34
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перспективные и современные технологии для лечения людей с огнестрельными и минно-взрывными ранениями представили в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В рамках научно-практической конференции "Огнестрельная рана. Современные организационные и клинические аспекты" прошли мастер-классы и занятия по клиническим и практическим аспектам лечения различных ранений.По информации Минобороны РФ, в конференции приняли участие врачи-хирурги и травматологи-ортопеды федеральных и региональных военных госпиталей со всей страны, всего - более 2200 человек. Также более 35 производителей медицинских изделий представили свои разработки на выставке достижений в области хирургии и травматологии.Ежегодно в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко и его филиалах проходят лечение более 57 тысяч больных, проводятся более 20 тысяч оперативных вмешательств. В стенах госпиталя трудятся 22 профессора, 312 докторов и кандидатов наук.
https://ria.ru/20221124/konferentsiya-1833810809.html
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россия
00:05 26.11.2022 (обновлено: 00:34 26.11.2022)
Военные врачи рассказали о технологиях для лечения боевых ранений
В госпитале имени Бурденко показали технологии для лечения минно-взрывных ранений
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перспективные и современные технологии для лечения людей с огнестрельными и минно-взрывными ранениями представили в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военные специалисты продемонстрировали современные технологии лечения постогнестрельных деформаций, дефектов большеберцовой кости по методике Елизарова, клинический пример создания индивидуальной 3D-конструкций при лечении огнестрельных ранений, принципы выполнения первичной и вторичной обработки ран, лечение огнестрельных ран отрицательным давлением, остеосинтез современными стержневыми системами внешней фиксации на различных сегментах", - рассказали в ведомстве.
В рамках научно-практической конференции "Огнестрельная рана. Современные организационные и клинические аспекты" прошли мастер-классы и занятия по клиническим и практическим аспектам лечения различных ранений.
По информации Минобороны РФ, в конференции приняли участие врачи-хирурги и травматологи-ортопеды федеральных и региональных военных госпиталей со всей страны, всего - более 2200 человек. Также более 35 производителей медицинских изделий представили свои разработки на выставке достижений в области хирургии и травматологии.
Ежегодно в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко и его филиалах проходят лечение более 57 тысяч больных, проводятся более 20 тысяч оперативных вмешательств. В стенах госпиталя трудятся 22 профессора, 312 докторов и кандидатов наук.