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Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/boykot-1834497528.html
Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ
Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 26.11.2022
Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ
Бойкот Киевом работы в ПА ОБСЕ еще раз подтверждает, что диалог ему не нужен, все разговоры про переговоры - фикция, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:10
2022-11-26T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
олимпийские игры
леонид слуцкий (тренер)
евгения кравчук
сергей лавров
киев
европа
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бойкот Киевом работы в ПА ОБСЕ еще раз подтверждает, что диалог ему не нужен, все разговоры про переговоры - фикция, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ до тех пор, пока там не решат исключить Россию, заявила ранее член украинской делегации Евгения Кравчук.Ультиматумы становятся современным украинским новоязом, отметил Слуцкий, добавив, что на этом новоязе Киев, "активно подогреваемый Вашингтоном", пытается говорить со всеми, в том числе с так называемыми европейскими союзниками."Не стесняясь, диктует, что и как делать организации, куда входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки", - продолжил Слуцкий.Для ПА ОБСЕ это хороший повод, наконец, задуматься, насколько разрушительным стало участие в антироссийских планах США и какой трагедией для Европы оборачивается поддержка неонацистского режима Киева, отметил парламентарий.
https://ria.ru/20221125/krym-1834223692.html
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в мире, олимпийские игры, леонид слуцкий (тренер), евгения кравчук, сергей лавров, киев, европа, россия, обсе, лдпр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олимпийские игры, Леонид Слуцкий (Тренер), Евгения Кравчук, Сергей Лавров, Киев, Европа, Россия, ОБСЕ, ЛДПР
21:10 26.11.2022
 
Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ

Слуцкий: бойкотирование Киевом работы в ПА ОБСЕ подтверждает, что диалог ему не нужен

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бойкот Киевом работы в ПА ОБСЕ еще раз подтверждает, что диалог ему не нужен, все разговоры про переговоры - фикция, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ до тех пор, пока там не решат исключить Россию, заявила ранее член украинской делегации Евгения Кравчук.
"Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен, все разговоры про переговоры - не более чем фикция", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ультиматумы становятся современным украинским новоязом, отметил Слуцкий, добавив, что на этом новоязе Киев, "активно подогреваемый Вашингтоном", пытается говорить со всеми, в том числе с так называемыми европейскими союзниками.
"Не стесняясь, диктует, что и как делать организации, куда входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки", - продолжил Слуцкий.
Для ПА ОБСЕ это хороший повод, наконец, задуматься, насколько разрушительным стало участие в антироссийских планах США и какой трагедией для Европы оборачивается поддержка неонацистского режима Киева, отметил парламентарий.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 14:42
Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлимпийские игрыЛеонид Слуцкий (Тренер)Евгения КравчукСергей ЛавровКиевЕвропаРоссияОБСЕЛДПР
 
 
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