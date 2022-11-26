Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ
Слуцкий: бойкотирование Киевом работы в ПА ОБСЕ подтверждает, что диалог ему не нужен
Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бойкот Киевом работы в ПА ОБСЕ еще раз подтверждает, что диалог ему не нужен, все разговоры про переговоры - фикция, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ до тех пор, пока там не решат исключить Россию, заявила ранее член украинской делегации Евгения Кравчук.
"Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен, все разговоры про переговоры - не более чем фикция", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ультиматумы становятся современным украинским новоязом, отметил Слуцкий, добавив, что на этом новоязе Киев, "активно подогреваемый Вашингтоном", пытается говорить со всеми, в том числе с так называемыми европейскими союзниками.
"Не стесняясь, диктует, что и как делать организации, куда входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки", - продолжил Слуцкий.
Для ПА ОБСЕ это хороший повод, наконец, задуматься, насколько разрушительным стало участие в антироссийских планах США и какой трагедией для Европы оборачивается поддержка неонацистского режима Киева, отметил парламентарий.