https://ria.ru/20221126/boykot-1834497528.html

Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ

Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 26.11.2022

Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать работу в ПА ОБСЕ

Бойкот Киевом работы в ПА ОБСЕ еще раз подтверждает, что диалог ему не нужен, все разговоры про переговоры - фикция, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:10

2022-11-26T21:10

2022-11-26T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

олимпийские игры

леонид слуцкий (тренер)

евгения кравчук

сергей лавров

киев

европа

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бойкот Киевом работы в ПА ОБСЕ еще раз подтверждает, что диалог ему не нужен, все разговоры про переговоры - фикция, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ до тех пор, пока там не решат исключить Россию, заявила ранее член украинской делегации Евгения Кравчук.Ультиматумы становятся современным украинским новоязом, отметил Слуцкий, добавив, что на этом новоязе Киев, "активно подогреваемый Вашингтоном", пытается говорить со всеми, в том числе с так называемыми европейскими союзниками."Не стесняясь, диктует, что и как делать организации, куда входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки", - продолжил Слуцкий.Для ПА ОБСЕ это хороший повод, наконец, задуматься, насколько разрушительным стало участие в антироссийских планах США и какой трагедией для Европы оборачивается поддержка неонацистского режима Киева, отметил парламентарий.

https://ria.ru/20221125/krym-1834223692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олимпийские игры, леонид слуцкий (тренер), евгения кравчук, сергей лавров, киев, европа, россия, обсе, лдпр