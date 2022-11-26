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МЧС открыло пункт обогрева в Богородске, где нет света после ледяного дождя - РИА Новости, 26.11.2022
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МЧС открыло пункт обогрева в Богородске, где нет света после ледяного дождя
МЧС открыло пункт обогрева в Богородске, где нет света после ледяного дождя - РИА Новости, 26.11.2022
МЧС открыло пункт обогрева в Богородске, где нет света после ледяного дождя
Мобильный палаточный лагерь с пунктом обогрева развернут в Богородске для жителей района, оставшихся без света, тепла и воды из-за ледяного дождя, сообщает... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:26
2022-11-26T19:26
происшествия
жкх
богородск
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Мобильный палаточный лагерь с пунктом обогрева развернут в Богородске для жителей района, оставшихся без света, тепла и воды из-за ледяного дождя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.Жители Богородского округа четверо суток остаются без электроснабжения после прошедшего во вторник ночью ледяного дождя, повредившего линии электропередач.В палатках местные жители имеют возможность согреться и зарядить мобильные телефоны, а также получить питьевую воду.Кроме того, помощь населению в селе Арапово оказывает медико-психологическая служба СПСЧ в составе психолога, фельдшера и врача. "Все желающие могут обратиться за первой медицинской и психологической помощью. Всего в настоящее время за помощью обратились 18 человек (как взрослые, так и дети)", - отмечается в сообщении.Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Тротуар покрылся ледяной коркой, машины– ледяным панцирем, деревья стали падать от тяжести намерзшего льда. По данным Минэнерго РФ, без света остались более 98 тысяч человек. В регионе третьи сутки ведутся аварийно-восстановительные работы. В регионе на территории 14 городов и районов введен режим ЧС межмуниципального характера.
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происшествия, жкх, богородск, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, ЖКХ, Богородск, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
19:26 26.11.2022
 
МЧС открыло пункт обогрева в Богородске, где нет света после ледяного дождя

МЧС Нижегородской области открыло пункт обогрева в Богородске, где прошел ледяной дождь

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиМЧС развернули пункт обогрева на территории городского округа г.Богородск
МЧС развернули пункт обогрева на территории городского округа г.Богородск - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
МЧС развернули пункт обогрева на территории городского округа г.Богородск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Мобильный палаточный лагерь с пунктом обогрева развернут в Богородске для жителей района, оставшихся без света, тепла и воды из-за ледяного дождя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Жители Богородского округа четверо суток остаются без электроснабжения после прошедшего во вторник ночью ледяного дождя, повредившего линии электропередач.

"В целях оказания всесторонней помощи населению в нештатных ситуациях на территории Богородска развернут мобильный городок. Силами специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) обеспечивается деятельность мобильного пункта обогрева в селе Арапово. Решается вопрос о развертывании пункта обогрева в селе Кожевенный", - говорится в сообщении.

В палатках местные жители имеют возможность согреться и зарядить мобильные телефоны, а также получить питьевую воду.
Кроме того, помощь населению в селе Арапово оказывает медико-психологическая служба СПСЧ в составе психолога, фельдшера и врача. "Все желающие могут обратиться за первой медицинской и психологической помощью. Всего в настоящее время за помощью обратились 18 человек (как взрослые, так и дети)", - отмечается в сообщении.
Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Тротуар покрылся ледяной коркой, машины– ледяным панцирем, деревья стали падать от тяжести намерзшего льда. По данным Минэнерго РФ, без света остались более 98 тысяч человек. В регионе третьи сутки ведутся аварийно-восстановительные работы. В регионе на территории 14 городов и районов введен режим ЧС межмуниципального характера.
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