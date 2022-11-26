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В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS

В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.11.2022

В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожской области украинского военного склада со снарядами для американской РСЗО. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:31

2022-11-26T14:31

2022-11-26T15:06

специальная военная операция на украине

россия

в мире

запорожская область

харьковская область

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны сообщило об уничтожении в Запорожской области украинского военного склада со снарядами для американской РСЗО."В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS", — говорится в сводке.Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пять пунктов управления ВСУ, пункт временной дислокации националистов, 56 артиллерийских подразделений, живую силe и военную технику в 158 районах. В частности, в районе села Липцы в Харьковской области они уничтожили две украинские установки РСЗО "Град".РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221121/minoborony-1833092529.html

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россия, в мире, запорожская область, харьковская область