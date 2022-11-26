https://ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834456308.html
Биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы у их союзников
Биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы у их союзников - РИА Новости, 26.11.2022
Биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы у их союзников
Голосование по резолюции Совбеза ООН о международном расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине показывает, что даже у союзников... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:50
2022-11-26T15:50
2022-11-26T15:50
в мире
сша
украина
войска рхбз
игорь кириллов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Голосование по резолюции Совбеза ООН о международном расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине показывает, что даже у союзников Вашингтона есть вопросы к военно-биологической программе США, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В сентябре по инициативе РФ состоялось консультативное совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), а в октябре Россия вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН.Против документа проголосовали США, Франция и Британия, за принятие резолюции – Россия и Китай. Остальные страны, включая Индию, Мексику и входящую в НАТО Норвегию, воздержались от голосования."Несмотря на то, что резолюция не набрала необходимого для ее принятия количества голосов и Совету Безопасности не удалось задействовать механизм расследования, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834454203.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, войска рхбз, игорь кириллов
В мире, США, Украина, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов
Биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы у их союзников
Кириллов: деятельность биолабораторий США на Украине вызывает вопросы у их союзников