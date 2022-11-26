https://ria.ru/20221126/bespilotniki-1834512765.html

В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу

В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу - РИА Новости, 26.11.2022

В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о "добрососедстве" со странами НАТО, вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в регионе. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T23:41

2022-11-26T23:41

2022-11-26T23:41

михаил ведерников

псковская область

псков

латвия

нато

евросоюз

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о "добрососедстве" со странами НАТО, вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в регионе.Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале видео своего выступления на Псковском международном медиафоруме, который прошел в субботу."Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО… Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал… Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике "добрососедства", - сказал он."Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это "мирное взаимодействие" цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось", - добавил Ведерников.В числе других примеров "добрососедства" со странами НАТО губернатор Псковской области назвал "пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии", а также "массовую и целенаправленную" выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.

https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html

псковская область

псков

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил ведерников, псковская область, псков, латвия, нато, евросоюз