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В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу - РИА Новости, 26.11.2022
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В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу
В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу - РИА Новости, 26.11.2022
В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о "добрососедстве" со странами НАТО, вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в регионе. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:41
2022-11-26T23:41
михаил ведерников
псковская область
псков
латвия
нато
евросоюз
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о "добрососедстве" со странами НАТО, вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в регионе.Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале видео своего выступления на Псковском международном медиафоруме, который прошел в субботу."Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО… Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал… Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике "добрососедства", - сказал он."Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это "мирное взаимодействие" цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось", - добавил Ведерников.В числе других примеров "добрососедства" со странами НАТО губернатор Псковской области назвал "пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии", а также "массовую и целенаправленную" выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.
https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html
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михаил ведерников, псковская область, псков, латвия, нато, евросоюз
Михаил Ведерников, Псковская область, Псков, Латвия, НАТО, Евросоюз
23:41 26.11.2022
 
В Пскове рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу

Псковский губернатор Ведерников заявил о попытках беспилотников НАТО нарушить госграницу

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о "добрососедстве" со странами НАТО, вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в регионе.
Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале видео своего выступления на Псковском международном медиафоруме, который прошел в субботу.
"Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО… Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал… Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике "добрососедства", - сказал он.
"Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это "мирное взаимодействие" цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось", - добавил Ведерников.
В числе других примеров "добрососедства" со странами НАТО губернатор Псковской области назвал "пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии", а также "массовую и целенаправленную" выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.
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Михаил ВедерниковПсковская областьПсковЛатвияНАТОЕвросоюз
 
 
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