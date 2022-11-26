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В США предупредили о "смертоносных последствиях" решения Байдена для Европы - РИА Новости, 26.11.2022
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В США предупредили о "смертоносных последствиях" решения Байдена для Европы
В США предупредили о "смертоносных последствиях" решения Байдена для Европы - РИА Новости, 26.11.2022
В США предупредили о "смертоносных последствиях" решения Байдена для Европы
Курс Джо Байдена на сдерживание Китая идет в разрез с интересами европейских союзников, которые могут столкнуться со смертоносными последствиями, пишет Николас... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:17
2022-11-26T22:51
в мире
цены на нефть
джо байден
владимир путин
сша
европа
китай
евросоюз
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Курс Джо Байдена на сдерживание Китая идет в разрез с интересами европейских союзников, которые могут столкнуться со смертоносными последствиями, пишет Николас Винокур в статье для Politico."От неожиданного вывода войск Вашингтона из Афганистана до трансатлантического конфликта из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу "Акта сокращения инфляции", предлагающего налоговые льготы и субсидии "зеленым" американским предприятиям, администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох", — говорится в публикации.По мнению автора, европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются с союзниками, но и иногда не информируют их о своих планах. Дело в том, что в основе политики Белого дома лежит "вежливое безразличие", основной целью которого остается противостояние с Китаем, пояснил Винокур."В ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы", — отметил он.Байден, как подчеркнул обозреватель, заботится исключительно об американских интересах, а Брюсселю остается только страдать "из-за пропущенных сигналов и несправедливости".Кроме того, законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы. На фоне энергетического кризиса некоторые европейские страны уже находятся на грани коллапса, подытожил Винокур.В августе Байден подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. Администрация президента назвала документ "Актом сокращения инфляции". Власти выделили 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.При этом в Евросоюзе этот акт назвали дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не исключил введения санкций, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, цены на нефть, джо байден, владимир путин, сша, европа, китай, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Владимир Путин, США, Европа, Китай, Евросоюз
22:17 26.11.2022 (обновлено: 22:51 26.11.2022)
 
В США предупредили о "смертоносных последствиях" решения Байдена для Европы

Politico: курс Байдена по сдерживанию Китая грозит Европе экономической катастрофой

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Курс Джо Байдена на сдерживание Китая идет в разрез с интересами европейских союзников, которые могут столкнуться со смертоносными последствиями, пишет Николас Винокур в статье для Politico.
"От неожиданного вывода войск Вашингтона из Афганистана до трансатлантического конфликта из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу "Акта сокращения инфляции", предлагающего налоговые льготы и субсидии "зеленым" американским предприятиям, администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох", — говорится в публикации.
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По мнению автора, европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются с союзниками, но и иногда не информируют их о своих планах. Дело в том, что в основе политики Белого дома лежит "вежливое безразличие", основной целью которого остается противостояние с Китаем, пояснил Винокур.
"В ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы", — отметил он.
Байден, как подчеркнул обозреватель, заботится исключительно об американских интересах, а Брюсселю остается только страдать "из-за пропущенных сигналов и несправедливости".
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Кроме того, законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы. На фоне энергетического кризиса некоторые европейские страны уже находятся на грани коллапса, подытожил Винокур.
В августе Байден подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. Администрация президента назвала документ "Актом сокращения инфляции". Власти выделили 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
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При этом в Евросоюзе этот акт назвали дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не исключил введения санкций, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденВладимир ПутинСШАЕвропаКитайЕвросоюз
 
 
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