https://ria.ru/20221126/avdeevka-1834393522.html

Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР рассказали о работе по вражеским позициям

Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР рассказали о работе по вражеским позициям - РИА Новости, 26.11.2022

Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР рассказали о работе по вражеским позициям

Танкист и оператор БПЛА 1-й Славянской бригады рассказали РИА Новости о своей работе по позициям противника на авдеевском направлении в ДНР. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T03:13

2022-11-26T03:13

2022-11-26T03:28

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Танкист и оператор БПЛА 1-й Славянской бригады рассказали РИА Новости о своей работе по позициям противника на авдеевском направлении в ДНР.Подразделения 1-й Славянской бригады продолжают продвигаться в направлении Авдеевки. Танкисты регулярно ведут беспокоящий огонь по окопам и блиндажам украинских войск, не давая им накапливать силы. Огонь ведется с закрытой позиции, с помощью наводки и корректировки с квадрокоптера."Каждый день практически работаем, единственное, что может стать помехой, - это сильный туман. А так в ясную погоду работаем все время", - рассказал РИА Новости на передовой танкист.Со слов собеседника, танк работает с закрытой позиции, напрямую противника он не видит. Оператор БПЛА поднимает квадрокоптер и выявляет вражеские позиции, после чего координаты передаются танкистам, и наносится огневое поражение. Квадрокоптер во время работы танка висит в воздухе и корректирует огонь."Работаем с закрытой позиции по координатам заданным, мне передают координаты, то есть я цели не вижу. Парочка пристрелочных сначала, а потом уже точный. Второй-третий уже точно летит", - рассказал командир экипажа.Оператор БПЛА рассказал, что противник отошел за Опытное и периодически туда заходит бронетехника. Все перемещения техники вовремя выявляются с беспилотника и уничтожаются. "Сейчас опытное прошли, двигаемся дальше в направлении Авдеевки. Обнаруживаем цели, по связи на нас выходят, дают координаты и отрабатываем", - рассказал оператор БПЛА.Ранее ВС РФ увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.

https://ria.ru/20221125/shturm-1834107104.html

авдеевка

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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф