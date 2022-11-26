https://ria.ru/20221126/astana-1834475465.html

В Астане восстановили работу интернета и мобильной связи

В Астане восстановили работу интернета и мобильной связи - РИА Новости, 26.11.2022

В Астане восстановили работу интернета и мобильной связи

Интернет и мобильная связь в столице Казахстана восстанавливаются после примерно часа отсутствия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:45

2022-11-26T17:45

2022-11-26T17:45

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Интернет и мобильная связь в столице Казахстана восстанавливаются после примерно часа отсутствия, передает корреспондент РИА Новости.Приблизительно с 19.00 (16.00 мск) в городе не работал фиксированный и мобильный интернет, наблюдались перебои с мобильной связью некоторых операторов.По информации корреспондента агентства, интернет и мобильная связь начали работать около 20.00 местного времени (17.00 мск).

астана

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, астана