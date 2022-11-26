https://ria.ru/20221126/arktika-1834436152.html

В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике

В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике - РИА Новости, 26.11.2022

В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике

Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, пишет обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:36

2022-11-26T13:36

2022-11-26T15:57

россия

арктика

армата

владимир путин

политика

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, пишет обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу."В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, и наращивает там военное присутствие", — отметил автор.По его словам, это касается расширения авиабазы Нагурское, которую построили в 1950-е годы как метеостанцию и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом. Сейчас с ее территории совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ -31.На базе также могут появиться такие модифицированные танки и бронетехника, как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", добавил Сучиу.Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия Москвы как самого большого государства в этом регионе. При этом Россия остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20221113/nato-1831153102.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, арктика, армата, владимир путин, политика