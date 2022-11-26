13:36 26.11.2022 (обновлено: 15:57 26.11.2022)
В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике
19FortyFive: Россия наращивает военное присутствие и готовится к конфликту в Арктике
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкПогранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Погранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, пишет обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу.
"В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, и наращивает там военное присутствие", — отметил автор.
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По его словам, это касается расширения авиабазы Нагурское, которую построили в 1950-е годы как метеостанцию и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом. Сейчас с ее территории совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ -31.
На базе также могут появиться такие модифицированные танки и бронетехника, как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", добавил Сучиу.
"Когда эти машины могут отправить в Арктику, пока неясно. Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но непонятно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства их в больших количествах", — подытожил журналист.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия Москвы как самого большого государства в этом регионе. При этом Россия остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, подчеркнули в министерстве.