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В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике - РИА Новости, 26.11.2022
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В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике
В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике - РИА Новости, 26.11.2022
В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике
Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, пишет обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:36
2022-11-26T15:57
россия
арктика
армата
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, пишет обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу."В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, и наращивает там военное присутствие", — отметил автор.По его словам, это касается расширения авиабазы Нагурское, которую построили в 1950-е годы как метеостанцию и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом. Сейчас с ее территории совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ -31.На базе также могут появиться такие модифицированные танки и бронетехника, как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", добавил Сучиу.Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия Москвы как самого большого государства в этом регионе. При этом Россия остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20221113/nato-1831153102.html
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россия, арктика, армата, владимир путин, политика
Россия, Арктика, Армата, Владимир Путин, Политика
13:36 26.11.2022 (обновлено: 15:57 26.11.2022)
 
В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике

19FortyFive: Россия наращивает военное присутствие и готовится к конфликту в Арктике

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкПогранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Погранзастава Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Погранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, пишет обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу.
"В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, и наращивает там военное присутствие", — отметил автор.
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По его словам, это касается расширения авиабазы Нагурское, которую построили в 1950-е годы как метеостанцию и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом. Сейчас с ее территории совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ -31.
На базе также могут появиться такие модифицированные танки и бронетехника, как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", добавил Сучиу.

"Когда эти машины могут отправить в Арктику, пока неясно. Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но непонятно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства их в больших количествах", — подытожил журналист.

Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия Москвы как самого большого государства в этом регионе. При этом Россия остается открытой к взаимодействию, в том числе с неарктическими государствами, подчеркнули в министерстве.
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