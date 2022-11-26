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В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь - РИА Новости, 26.11.2022
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В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь
В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь - РИА Новости, 26.11.2022
В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь
Московский районный суд Казани арестовал многодетную мать, избившую двухлетнюю дочь, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:33
2022-11-26T12:33
происшествия
казань
россия
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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Казани арестовал многодетную мать, избившую двухлетнюю дочь, сообщает прокуратура Татарстана.Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что жительница Казани избила малолетнюю дочь, чтобы отомстить отцу ребёнка. По словам соседей, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки. Неравнодушные люди написали заявление в полицию.Полицейские установили личность женщины, наносившей побои. 34-летняя жительница Казани пояснила, что одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, сочла себя оскорбленной уходом гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании."Московский районный суд Казани заключил мать ребенка под стражу на два месяца – до 25 января 2023 года. Представитель прокуратуры в судебном заседании поддержал ходатайство следствия", - говорится в сообщении.По данным МВД по Татарстану, семья многодетная, с сентября этого года состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Со времени постановки на учет сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних неоднократно посещали семью. Дважды женщина была привлечена к административной ответственности статье КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".Как сообщала ранее прокуратура Татарстана, сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.
https://ria.ru/20220320/mladenets-1779145538.html
https://ria.ru/20221110/koloniya-1830622477.html
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
12:33 26.11.2022
 
В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь

Суд в Казани арестовал женщину, избившую двухлетнюю дочь, чтобы отомстить отцу ребенка

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Судейский молоток. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Казани арестовал многодетную мать, избившую двухлетнюю дочь, сообщает прокуратура Татарстана.
Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что жительница Казани избила малолетнюю дочь, чтобы отомстить отцу ребёнка. По словам соседей, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки. Неравнодушные люди написали заявление в полицию.
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Полицейские установили личность женщины, наносившей побои. 34-летняя жительница Казани пояснила, что одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, сочла себя оскорбленной уходом гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании.
"Московский районный суд Казани заключил мать ребенка под стражу на два месяца – до 25 января 2023 года. Представитель прокуратуры в судебном заседании поддержал ходатайство следствия", - говорится в сообщении.
По данным МВД по Татарстану, семья многодетная, с сентября этого года состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Со времени постановки на учет сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних неоднократно посещали семью. Дважды женщина была привлечена к административной ответственности статье КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Как сообщала ранее прокуратура Татарстана, сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.
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