https://ria.ru/20221126/arest-1834429236.html

В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь

В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь - РИА Новости, 26.11.2022

В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь

Московский районный суд Казани арестовал многодетную мать, избившую двухлетнюю дочь, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T12:33

2022-11-26T12:33

2022-11-26T12:33

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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Казани арестовал многодетную мать, избившую двухлетнюю дочь, сообщает прокуратура Татарстана.Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что жительница Казани избила малолетнюю дочь, чтобы отомстить отцу ребёнка. По словам соседей, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки. Неравнодушные люди написали заявление в полицию.Полицейские установили личность женщины, наносившей побои. 34-летняя жительница Казани пояснила, что одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, сочла себя оскорбленной уходом гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании."Московский районный суд Казани заключил мать ребенка под стражу на два месяца – до 25 января 2023 года. Представитель прокуратуры в судебном заседании поддержал ходатайство следствия", - говорится в сообщении.По данным МВД по Татарстану, семья многодетная, с сентября этого года состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Со времени постановки на учет сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних неоднократно посещали семью. Дважды женщина была привлечена к административной ответственности статье КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".Как сообщала ранее прокуратура Татарстана, сейчас все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.

https://ria.ru/20220320/mladenets-1779145538.html

https://ria.ru/20221110/koloniya-1830622477.html

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происшествия, казань, россия