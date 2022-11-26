https://ria.ru/20221126/amerika-1834455108.html

В Минобороны рассказали об американском проекте по созданию биооружия

В Минобороны рассказали об американском проекте по созданию биооружия - РИА Новости, 26.11.2022

В Минобороны рассказали об американском проекте по созданию биооружия

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия в целях модернизации американской армии и... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:42

2022-11-26T15:42

2022-11-26T15:43

сша

джон болтон

игорь кириллов

войска рхбз

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия в целях модернизации американской армии и для обеспечения мирового лидерства США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам. Один из них – Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности", - сказал Кириллов на брифинге."Обратите внимание на представленный в сентябре 2000 года доклад "Перестройка обороны Америки", соавтором которого является Болтон. В документе отмечено, что "для достижения позиции мирового лидерства Соединенным Штатам необходимо сохранить превосходство своих вооруженных сил, при этом одним из путей модернизации является создание биологического оружия. При этом продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определенные генотипы, смогут изменить роль данного вида вооружений – вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике", - добавил генерал.Болтон возглавлял делегацию США на Пятой обзорной конференции КБТО в 2001 году, напомнил Кириллов. По результатам консультаций американская сторона полностью заблокировала работу над верификационным механизмом и отказалась от предлагаемых процессов проверки вероятных мест хранения биологического оружия, сославшись на то, что это угрожает их национальным интересам, отметил генерал.

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834454203.html

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, джон болтон, игорь кириллов, войска рхбз, в мире