15:18 26.11.2022 (обновлено: 15:22 26.11.2022)
США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны
Глава войск РХБЗ Кириллов: США продолжают военно-биологическую деятельность
© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США продолжают военно-биологическую деятельность, выделили на эти нужды 88 миллиардов долларов, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотелось бы обратить внимание, что Соединенные Штаты продолжают включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы", - сказал он.
Кириллов отметил, что утверждённая в октябре 2022 года американская стратегия противодействия биологическим угрозам предполагает финансирование в объеме 88 миллиардов долларов, в том числе 17 миллиардов долларов в первый год.