https://ria.ru/20221126/amerika-1834450273.html

США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны

США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.11.2022

США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны

США продолжают военно-биологическую деятельность, выделили на эти нужды 88 миллиардов долларов, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:18

2022-11-26T15:18

2022-11-26T15:22

в мире

войска рхбз

сша

игорь кириллов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США продолжают военно-биологическую деятельность, выделили на эти нужды 88 миллиардов долларов, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хотелось бы обратить внимание, что Соединенные Штаты продолжают включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы", - сказал он.Кириллов отметил, что утверждённая в октябре 2022 года американская стратегия противодействия биологическим угрозам предполагает финансирование в объеме 88 миллиардов долларов, в том числе 17 миллиардов долларов в первый год.

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, войска рхбз, сша, игорь кириллов