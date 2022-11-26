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США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.11.2022
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США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны
США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.11.2022
США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны
США продолжают военно-биологическую деятельность, выделили на эти нужды 88 миллиардов долларов, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:18
2022-11-26T15:22
в мире
войска рхбз
сша
игорь кириллов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США продолжают военно-биологическую деятельность, выделили на эти нужды 88 миллиардов долларов, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хотелось бы обратить внимание, что Соединенные Штаты продолжают включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы", - сказал он.Кириллов отметил, что утверждённая в октябре 2022 года американская стратегия противодействия биологическим угрозам предполагает финансирование в объеме 88 миллиардов долларов, в том числе 17 миллиардов долларов в первый год.
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в мире, войска рхбз, сша, игорь кириллов
В мире, Войска РХБЗ, США, Игорь Кириллов
15:18 26.11.2022 (обновлено: 15:22 26.11.2022)
 
США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны

Глава войск РХБЗ Кириллов: США продолжают военно-биологическую деятельность

© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США продолжают военно-биологическую деятельность, выделили на эти нужды 88 миллиардов долларов, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотелось бы обратить внимание, что Соединенные Штаты продолжают включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы", - сказал он.
Кириллов отметил, что утверждённая в октябре 2022 года американская стратегия противодействия биологическим угрозам предполагает финансирование в объеме 88 миллиардов долларов, в том числе 17 миллиардов долларов в первый год.
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