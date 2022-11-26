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Венесуэла призвала ООН создать фонд управления заблокированными активами

Венесуэла призвала ООН создать фонд управления заблокированными активами - РИА Новости, 26.11.2022

Венесуэла призвала ООН создать фонд управления заблокированными активами

Правительство и оппозиция Венесуэлы подписали на переговорах в Мехико второе социальное соглашение, в котором призвали ООН создать целевой фонд для управления... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:05

2022-11-26T21:05

2022-11-26T21:05

в мире

николас мадуро

хуан гуаидо

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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Правительство и оппозиция Венесуэлы подписали на переговорах в Мехико второе социальное соглашение, в котором призвали ООН создать целевой фонд для управления активами страны, заблокированными в международной финансовой системе в результате санкций США и европейских стран."C целью удовлетворения наиболее неотложных потребностей венесуэльского народа ... согласились запросить поддержку ООН ... в создании и управлении единым целевым фондом социальной защиты населения венесуэльского народа, в соответствии с нормами и процедурами ООН, его целью будет поддержка реализации мер социальной защиты для венесуэльцев", - говорится в соглашении, которое зачитал перед подписанием документа представитель Норвегии Даг Ниландер.Согласно тексту документа, стороны определили набор ресурсов, принадлежащих венесуэльскому государству и замороженных в международной финансовой системе, к которым можно постепенно получить доступ."Понимая необходимость получения разрешений и одобрений, которые являются обязанностью иностранных учреждений и организаций, поскольку указанные ресурсы находятся в банковских учреждениях или за границей Венесуэлы, эти ресурсы будут постепенно инкорпорироваться в качестве взносов в фонд для удовлетворения потребностей в социальной защите", - поясняется в документе.Накануне подписания документа, который, по словам главы правительственной делегации Хорхе Родригеса, тайно готовился в Венесуэле в течение последних месяцев при посредничестве Норвегии, представители правительства Венесуэлы в общих чертах раскрыли его содержание. Стало известно, что ресурсы, заблокированные США и их союзниками с целью давления на правительство страны, должны пойти на укрепление национальной системы здравоохранения, расширение и усиление электроснабжения, школьную инфраструктуру, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и программы продовольственной поддержки.Переговоры венесуэльских властей и оппозиции, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Николаса Мадуро. В новом раунде переговоров место Сааба заняла его супруга, правозащитница Камилья Фабри де Сааб.К настоящему моменту делегации заключили меморандум о взаимопонимании, включающий гарантии политических прав, избирательные гарантии и график выборов, совместный призыв к снятию санкций, пункты о верховенстве права, политическом и социальном сосуществовании, защите социальной экономики и гарантиях сторон в связи с этими соглашениями, а также два частичных социальных соглашения. Сопровождающими переговоры странами выступают Россия и Нидерланды.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20221126/ssha-1834495323.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, николас мадуро, хуан гуаидо, хорхе родригес, норвегия, оон, венесуэла, сша