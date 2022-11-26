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Венесуэла призвала ООН создать фонд управления заблокированными активами - РИА Новости, 26.11.2022
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Венесуэла призвала ООН создать фонд управления заблокированными активами
Венесуэла призвала ООН создать фонд управления заблокированными активами - РИА Новости, 26.11.2022
Венесуэла призвала ООН создать фонд управления заблокированными активами
Правительство и оппозиция Венесуэлы подписали на переговорах в Мехико второе социальное соглашение, в котором призвали ООН создать целевой фонд для управления... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:05
2022-11-26T21:05
в мире
николас мадуро
хуан гуаидо
хорхе родригес
норвегия
оон
венесуэла
сша
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Правительство и оппозиция Венесуэлы подписали на переговорах в Мехико второе социальное соглашение, в котором призвали ООН создать целевой фонд для управления активами страны, заблокированными в международной финансовой системе в результате санкций США и европейских стран."C целью удовлетворения наиболее неотложных потребностей венесуэльского народа ... согласились запросить поддержку ООН ... в создании и управлении единым целевым фондом социальной защиты населения венесуэльского народа, в соответствии с нормами и процедурами ООН, его целью будет поддержка реализации мер социальной защиты для венесуэльцев", - говорится в соглашении, которое зачитал перед подписанием документа представитель Норвегии Даг Ниландер.Согласно тексту документа, стороны определили набор ресурсов, принадлежащих венесуэльскому государству и замороженных в международной финансовой системе, к которым можно постепенно получить доступ."Понимая необходимость получения разрешений и одобрений, которые являются обязанностью иностранных учреждений и организаций, поскольку указанные ресурсы находятся в банковских учреждениях или за границей Венесуэлы, эти ресурсы будут постепенно инкорпорироваться в качестве взносов в фонд для удовлетворения потребностей в социальной защите", - поясняется в документе.Накануне подписания документа, который, по словам главы правительственной делегации Хорхе Родригеса, тайно готовился в Венесуэле в течение последних месяцев при посредничестве Норвегии, представители правительства Венесуэлы в общих чертах раскрыли его содержание. Стало известно, что ресурсы, заблокированные США и их союзниками с целью давления на правительство страны, должны пойти на укрепление национальной системы здравоохранения, расширение и усиление электроснабжения, школьную инфраструктуру, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и программы продовольственной поддержки.Переговоры венесуэльских властей и оппозиции, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Николаса Мадуро. В новом раунде переговоров место Сааба заняла его супруга, правозащитница Камилья Фабри де Сааб.К настоящему моменту делегации заключили меморандум о взаимопонимании, включающий гарантии политических прав, избирательные гарантии и график выборов, совместный призыв к снятию санкций, пункты о верховенстве права, политическом и социальном сосуществовании, защите социальной экономики и гарантиях сторон в связи с этими соглашениями, а также два частичных социальных соглашения. Сопровождающими переговоры странами выступают Россия и Нидерланды.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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в мире, николас мадуро, хуан гуаидо, хорхе родригес, норвегия, оон, венесуэла, сша
В мире, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, Хорхе Родригес, Норвегия, ООН, Венесуэла, США
21:05 26.11.2022
 
Венесуэла призвала ООН создать фонд управления заблокированными активами

Власти Венесуэлы призвали ООН создать фонд управления заблокированными активами

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Правительство и оппозиция Венесуэлы подписали на переговорах в Мехико второе социальное соглашение, в котором призвали ООН создать целевой фонд для управления активами страны, заблокированными в международной финансовой системе в результате санкций США и европейских стран.
"C целью удовлетворения наиболее неотложных потребностей венесуэльского народа ... согласились запросить поддержку ООН ... в создании и управлении единым целевым фондом социальной защиты населения венесуэльского народа, в соответствии с нормами и процедурами ООН, его целью будет поддержка реализации мер социальной защиты для венесуэльцев", - говорится в соглашении, которое зачитал перед подписанием документа представитель Норвегии Даг Ниландер.
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Согласно тексту документа, стороны определили набор ресурсов, принадлежащих венесуэльскому государству и замороженных в международной финансовой системе, к которым можно постепенно получить доступ.
"Понимая необходимость получения разрешений и одобрений, которые являются обязанностью иностранных учреждений и организаций, поскольку указанные ресурсы находятся в банковских учреждениях или за границей Венесуэлы, эти ресурсы будут постепенно инкорпорироваться в качестве взносов в фонд для удовлетворения потребностей в социальной защите", - поясняется в документе.
Накануне подписания документа, который, по словам главы правительственной делегации Хорхе Родригеса, тайно готовился в Венесуэле в течение последних месяцев при посредничестве Норвегии, представители правительства Венесуэлы в общих чертах раскрыли его содержание. Стало известно, что ресурсы, заблокированные США и их союзниками с целью давления на правительство страны, должны пойти на укрепление национальной системы здравоохранения, расширение и усиление электроснабжения, школьную инфраструктуру, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и программы продовольственной поддержки.
Переговоры венесуэльских властей и оппозиции, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Николаса Мадуро. В новом раунде переговоров место Сааба заняла его супруга, правозащитница Камилья Фабри де Сааб.
К настоящему моменту делегации заключили меморандум о взаимопонимании, включающий гарантии политических прав, избирательные гарантии и график выборов, совместный призыв к снятию санкций, пункты о верховенстве права, политическом и социальном сосуществовании, защите социальной экономики и гарантиях сторон в связи с этими соглашениями, а также два частичных социальных соглашения. Сопровождающими переговоры странами выступают Россия и Нидерланды.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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В миреНиколас МадуроХуан ГуаидоХорхе РодригесНорвегияООНВенесуэлаСША
 
 
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