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Биография Сергея Аксенова

Биография Сергея Аксенова - РИА Новости, 26.11.2022

Биография Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов родился 26 ноября 1972 года в городе Бельцы Молдавской ССР (ныне Молдавия). РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T02:05

2022-11-26T02:05

2022-11-26T02:06

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Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов родился 26 ноября 1972 года в городе Бельцы Молдавской ССР (ныне Молдавия).В 1993 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, позже с отличием окончил Университет экономики и управления, получив степень бакалавра по специальности "Экономика предприятий", затем степень магистра по специальности "Финансы и кредит".В 1993-1998 годах занимал должность заместителя директора кооператива "Эллада".В 1998-2001 годах – заместитель директора ООО "Астерикс".В 2001-2014 годах – заместитель директора ООО "Фирма "Эскада".В 2009 году был избран сопредседателем Координационного совета "За русское единство в Крыму", стал основателем и лидером Всекрымского общественно-политического движения "Русское Единство".В 2010 году возглавил политическую партию "Русское Единство". В этом же году был избран депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым шестого созыва.27 февраля 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым был назначен на должность председателя Совета министров Автономной Республики Крым.9 апреля 2014 года он был введен в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.14 апреля 2014 года указом президента РФ Сергей Аксенов был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Крым.9 октября 2014 года по итогам голосования депутатов Государственного совета Республики Крым Аксенов избран главой Республики Крым. Им было принято решение о совмещении должности главы Республики Крым и председателя Совета министров Республики Крым. 20 сентября 2019 года по итогам голосования депутатов Государственного Совета Республики Крым был переизбран главой республики. Член высшего совета партии "Единая Россия". Почетный президент Федерации спортивной борьбы Республики Крым. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2014), орденом Александра Невского (2021), и другими наградами.Почетный гражданин Республики Крым (2015).Женат, есть сын и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сергей аксенов (политик), молдавия, россия