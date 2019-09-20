Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время вступления в должность. 20 сентября 2019

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время вступления в должность. 20 сентября 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на пять лет, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии регионального парламента второго созыва.

Перед голосованием Аксенов заявил, что в истории республики начинается новый этап.

"За пять лет наш полуостров, образно говоря, "врос" в Россию, как растение врастает в родную почву, которая дает ему все необходимое для жизни. Устранены все инфраструктурные и другие ограничения, которые мешали развитию", — сказал он.

По его словам, за это время была заложена надежная основа для реализации потенциала полуострова во всех сферах.

"Как и в 2014 году, мы с вами получили огромный кредит доверия людей. И это накладывает на нас такую же огромную ответственность. Мы обязаны продолжить историческую миссию по модернизации Крыма, начатую после победы Крымской весны", — подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом России, образцом и центром притяжения для всего "русского мира". Аксенов подчеркнул, что это имеет не только экономическое, но и геополитическое и цивилизационное значение.

При принесении присяги он пообещал соблюдать конституцию страны и федеральные законы, конституцию и законы Крыма, исполнять приказы президента и правительства России, уважать и обеспечивать права и свободы человека, а также с честью выполнять обязанности главы республики и служить ее многонациональному народу.

Глава Крыма является высшим должностным лицом, главой исполнительной власти. Он избирается на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.