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РИА Новости

Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма

12:20 20.09.2019 (обновлено: 16:02 20.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время вступления в должность. 20 сентября 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время вступления в должность. 20 сентября 2019
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время вступления в должность. 20 сентября 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на пять лет, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии регионального парламента второго созыва.
Перед голосованием Аксенов заявил, что в истории республики начинается новый этап.

"За пять лет наш полуостров, образно говоря, "врос" в Россию, как растение врастает в родную почву, которая дает ему все необходимое для жизни. Устранены все инфраструктурные и другие ограничения, которые мешали развитию", — сказал он.

По его словам, за это время была заложена надежная основа для реализации потенциала полуострова во всех сферах.
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"Как и в 2014 году, мы с вами получили огромный кредит доверия людей. И это накладывает на нас такую же огромную ответственность. Мы обязаны продолжить историческую миссию по модернизации Крыма, начатую после победы Крымской весны", — подчеркнул Аксенов.
Он отметил, что республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом России, образцом и центром притяжения для всего "русского мира". Аксенов подчеркнул, что это имеет не только экономическое, но и геополитическое и цивилизационное значение.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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При принесении присяги он пообещал соблюдать конституцию страны и федеральные законы, конституцию и законы Крыма, исполнять приказы президента и правительства России, уважать и обеспечивать права и свободы человека, а также с честью выполнять обязанности главы республики и служить ее многонациональному народу.
Глава Крыма является высшим должностным лицом, главой исполнительной власти. Он избирается на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
Для Аксенова это уже второй срок на посту руководителя региона.
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Обсудить 6
Сергей Аксенов (политик)КрымПолитика
Популярные комментарии
Очень даже достойный человек. И правильно,что его переизбрали заново.👍
20 сентября, 12:26
Небо В алмазах.
2211007
Крымчане - "За".
20 сентября, 12:27
sizif8
1110004
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