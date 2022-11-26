https://ria.ru/20221126/aeroekspress-1834387216.html
"Аэроэкспресс" в субботу отменил все поезда в аэропорт "Шереметьево"
"Аэроэкспресс" в субботу отменил все поезда в аэропорт "Шереметьево" - РИА Новости, 26.11.2022
"Аэроэкспресс" в субботу отменил все поезда в аэропорт "Шереметьево"
"Аэроэкспресс" 26 ноября текущего года отменил все поезда в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщила... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T00:37
2022-11-26T00:37
2022-11-26T00:37
одинцово
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Аэроэкспресс" 26 ноября текущего года отменил все поезда в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщила компания.Добраться в аэропорт "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", уточняли в компании. Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 мск до 0:05 мск в сторону аэропорта и с 6:28 мск до 0:43 мск из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут. Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".Добавлялось, что терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" во время отмен рейсов будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. "Аэроэкспресс" отмечал при этом, что часть поездов 26 ноября будет курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД, то есть эти поезда в аэропорт не проследуют.Изменения в графике движения необходимы, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта "Шереметьево" (терминалы В, С) новой железнодорожной линией, поясняла компания. После запуска новой линии "Лобня – Аэропорт Шереметьево" время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала."Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и основными аэропортами Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Компания имеет свой терминал в аэропорту "Шереметьево". Ежедневно "аэроэкспрессы" выполняют в среднем 198 рейсов. Для интеграции "аэроэкспрессов" в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлен до Одинцова.В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".
https://ria.ru/20221122/aeroekspress-1833341561.html
https://ria.ru/20221031/aeroekspress-1828104183.html
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одинцово, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, домодедово (аэропорт)
Одинцово, Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Домодедово (аэропорт)
"Аэроэкспресс" в субботу отменил все поезда в аэропорт "Шереметьево"
"Аэроэкспресс" в субботу отменил все поезда в аэропорт "Шереметьево" из-за ремонтных работ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Аэроэкспресс" 26 ноября текущего года отменил все поезда в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщила компания.
Добраться в аэропорт "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", уточняли в компании. Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 мск до 0:05 мск в сторону аэропорта и с 6:28 мск до 0:43 мск из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут. Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".
Добавлялось, что терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" во время отмен рейсов будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. "Аэроэкспресс" отмечал при этом, что часть поездов 26 ноября будет курсировать на участке от Одинцово
до Белорусского вокзала в режиме МЦД, то есть эти поезда в аэропорт не проследуют.
Изменения в графике движения необходимы, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта "Шереметьево" (терминалы В, С) новой железнодорожной линией, поясняла компания. После запуска новой линии "Лобня – Аэропорт Шереметьево" время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и основными аэропортами Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово
" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Компания имеет свой терминал в аэропорту "Шереметьево". Ежедневно "аэроэкспрессы" выполняют в среднем 198 рейсов. Для интеграции "аэроэкспрессов" в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлен до Одинцова.
В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".