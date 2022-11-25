Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/zoopark-1834121218.html
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки - РИА Новости, 25.11.2022
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки
Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:42
2022-11-25T09:47
общество
московский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834120718_188:0:3829:2048_1920x0_80_0_0_7b0668301a703fab0261e41e70062380.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку, сообщили в пресс-службе зоопарка."Тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что мадагаскарские тенреки очень похожи на обыкновенных ежей. Тенреки, как и ежи, отрастили иголки, потому что в жизни они довольно удобны, однако на молекулярном уровне зверьки оказались гораздо ближе к слонам, чем к ежам.Кроме того, осенью тенреки отъедаются и набирают необходимый для спячки вес, а зоологи следят за их поведением. Животные сами показывают, что хотят погрузиться в сон: в какой-то момент они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда зоологи опускают в помещении температуру до 16 градусов, перестают увлажнять грунт и оставляют корм только на всякий случай – если вдруг тенрек проснется.По словам пресс-службы, зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опустится до необходимой, условия в помещении поменяют на летние: увеличат температуру, влажность воздуха, и предоставят обильное питание."В Московском зоопарке также ушли в спячку белогрудые ежи. К зимнему сну готовятся медведи, еноты и енотовидная собака Буба", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221108/zoopark-1829862889.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834120718_705:0:3436:2048_1920x0_80_0_0_c902a28575addf06398c4a31c5c0eeeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московский зоопарк
Общество, Московский зоопарк
09:42 25.11.2022 (обновлено: 09:47 25.11.2022)
 
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки

В Московском зоопарке мадагаскарские тенреки отъелись и ушли в зимнюю спячку

© Московский зоопарк / ВКонтактеМадагаскарские тенреки в Московском зоопарке готовятся к спячке
Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке готовятся к спячке
© Московский зоопарк / ВКонтакте
Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке готовятся к спячке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку, сообщили в пресс-службе зоопарка.
"Тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мадагаскарские тенреки очень похожи на обыкновенных ежей. Тенреки, как и ежи, отрастили иголки, потому что в жизни они довольно удобны, однако на молекулярном уровне зверьки оказались гораздо ближе к слонам, чем к ежам.
"У наших "типа ёжиков" очень необычная спячка – они начинают засыпать, когда температура воздуха опускается до 16-18 градусов – для них это означает, что пришла зима (мадагаскарская зима). В условиях зоопарка зоологи специально опускают температуру в помещении", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, осенью тенреки отъедаются и набирают необходимый для спячки вес, а зоологи следят за их поведением. Животные сами показывают, что хотят погрузиться в сон: в какой-то момент они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда зоологи опускают в помещении температуру до 16 градусов, перестают увлажнять грунт и оставляют корм только на всякий случай – если вдруг тенрек проснется.
По словам пресс-службы, зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опустится до необходимой, условия в помещении поменяют на летние: увеличат температуру, влажность воздуха, и предоставят обильное питание.
"В Московском зоопарке также ушли в спячку белогрудые ежи. К зимнему сну готовятся медведи, еноты и енотовидная собака Буба", - добавили в пресс-службе.
Еж - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 09:55Туризм
В Московском зоопарке уснули белогрудые ежи
 
ОбществоМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала