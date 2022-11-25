https://ria.ru/20221125/zoopark-1834121218.html

В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки

В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки - РИА Новости, 25.11.2022

В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки

Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:42

2022-11-25T09:42

2022-11-25T09:47

общество

московский зоопарк

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку, сообщили в пресс-службе зоопарка."Тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что мадагаскарские тенреки очень похожи на обыкновенных ежей. Тенреки, как и ежи, отрастили иголки, потому что в жизни они довольно удобны, однако на молекулярном уровне зверьки оказались гораздо ближе к слонам, чем к ежам.Кроме того, осенью тенреки отъедаются и набирают необходимый для спячки вес, а зоологи следят за их поведением. Животные сами показывают, что хотят погрузиться в сон: в какой-то момент они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда зоологи опускают в помещении температуру до 16 градусов, перестают увлажнять грунт и оставляют корм только на всякий случай – если вдруг тенрек проснется.По словам пресс-службы, зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опустится до необходимой, условия в помещении поменяют на летние: увеличат температуру, влажность воздуха, и предоставят обильное питание."В Московском зоопарке также ушли в спячку белогрудые ежи. К зимнему сну готовятся медведи, еноты и енотовидная собака Буба", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221108/zoopark-1829862889.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московский зоопарк