https://ria.ru/20221125/zoopark-1834121218.html
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки - РИА Новости, 25.11.2022
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки
Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:42
2022-11-25T09:42
2022-11-25T09:47
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку, сообщили в пресс-службе зоопарка."Тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что мадагаскарские тенреки очень похожи на обыкновенных ежей. Тенреки, как и ежи, отрастили иголки, потому что в жизни они довольно удобны, однако на молекулярном уровне зверьки оказались гораздо ближе к слонам, чем к ежам.Кроме того, осенью тенреки отъедаются и набирают необходимый для спячки вес, а зоологи следят за их поведением. Животные сами показывают, что хотят погрузиться в сон: в какой-то момент они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда зоологи опускают в помещении температуру до 16 градусов, перестают увлажнять грунт и оставляют корм только на всякий случай – если вдруг тенрек проснется.По словам пресс-службы, зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опустится до необходимой, условия в помещении поменяют на летние: увеличат температуру, влажность воздуха, и предоставят обильное питание."В Московском зоопарке также ушли в спячку белогрудые ежи. К зимнему сну готовятся медведи, еноты и енотовидная собака Буба", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221108/zoopark-1829862889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московский зоопарк
Общество, Московский зоопарк
09:42 25.11.2022 (обновлено: 09:47 25.11.2022)
В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки
В Московском зоопарке мадагаскарские тенреки отъелись и ушли в зимнюю спячку
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку, сообщили
в пресс-службе зоопарка.
"Тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мадагаскарские тенреки очень похожи на обыкновенных ежей. Тенреки, как и ежи, отрастили иголки, потому что в жизни они довольно удобны, однако на молекулярном уровне зверьки оказались гораздо ближе к слонам, чем к ежам.
"У наших "типа ёжиков" очень необычная спячка – они начинают засыпать, когда температура воздуха опускается до 16-18 градусов – для них это означает, что пришла зима (мадагаскарская зима). В условиях зоопарка зоологи специально опускают температуру в помещении", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, осенью тенреки отъедаются и набирают необходимый для спячки вес, а зоологи следят за их поведением. Животные сами показывают, что хотят погрузиться в сон: в какой-то момент они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда зоологи опускают в помещении температуру до 16 градусов, перестают увлажнять грунт и оставляют корм только на всякий случай – если вдруг тенрек проснется.
По словам пресс-службы, зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опустится до необходимой, условия в помещении поменяют на летние: увеличат температуру, влажность воздуха, и предоставят обильное питание.
"В Московском зоопарке также ушли в спячку белогрудые ежи. К зимнему сну готовятся медведи, еноты и енотовидная собака Буба", - добавили в пресс-службе.