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Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья - РИА Новости, 25.11.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221125/zhile-1834196675.html
Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья
Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья - РИА Новости, 25.11.2022
Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья
Строители Тюменской области в 2022 году могут ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:33
2022-11-25T13:33
тюменская область
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская областная дума
россия
строительство
недвижимость
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Строители Тюменской области в 2022 году могут ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".Несмотря на общую обстановку, объемы строительных работ в этом году составляют сто пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил губернатор."Строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов областной экономики и поэтому находится в режиме особого благоприятствования в нашем регионе. Несмотря на общую обстановку, объемы строительных работ в этом году составляют сто пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас есть все основания считать, что поставленная в рамках национальных проектов задача будет выполнена. По итогам года мы ожидаем ввод более двух миллионов квадратных метров жилья", - заявил Александр Моор.Губернатор подчеркнул, что принцип поддержки региональной экономики: "один рубль, вложенный в строительство, дает пять рублей в других секторах экономики", который сформулировал в годы своей работы в Тюменской области полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, актуален для Тюменской области и сейчас.Ранее информационный центр правительства региона сообщал, что за десять лет в Тюменской области введено 16 миллионов квадратных метров жилья, из них 1,706 миллиона – в 2021 году.
https://ria.ru/20221125/investproekty-1834122253.html
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тюменская область, экономика, александр моор, тюменская областная дума, россия, строительство, недвижимость, жилье
Тюменская область, Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Тюменская областная Дума, Россия, Строительство, Недвижимость, Жилье
13:33 25.11.2022
 
Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья

Тюменские строители в 2022 году могут ввести более двух миллионов квадратных метров жилья

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительство жилья. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Строители Тюменской области в 2022 году могут ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".
Несмотря на общую обстановку, объемы строительных работ в этом году составляют сто пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил губернатор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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"Строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов областной экономики и поэтому находится в режиме особого благоприятствования в нашем регионе. Несмотря на общую обстановку, объемы строительных работ в этом году составляют сто пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас есть все основания считать, что поставленная в рамках национальных проектов задача будет выполнена. По итогам года мы ожидаем ввод более двух миллионов квадратных метров жилья", - заявил Александр Моор.
Губернатор подчеркнул, что принцип поддержки региональной экономики: "один рубль, вложенный в строительство, дает пять рублей в других секторах экономики", который сформулировал в годы своей работы в Тюменской области полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, актуален для Тюменской области и сейчас.
Ранее информационный центр правительства региона сообщал, что за десять лет в Тюменской области введено 16 миллионов квадратных метров жилья, из них 1,706 миллиона – в 2021 году.
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Тюменская областьТюменская областьЭкономикаАлександр МоорТюменская областная ДумаРоссияСтроительствоНедвижимостьЖилье
 
 
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