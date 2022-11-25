https://ria.ru/20221125/zhile-1834196675.html

Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья

Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья - РИА Новости, 25.11.2022

Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья

Строители Тюменской области в 2022 году могут ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:33

2022-11-25T13:33

2022-11-25T13:33

тюменская область

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская областная дума

россия

строительство

недвижимость

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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Строители Тюменской области в 2022 году могут ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".Несмотря на общую обстановку, объемы строительных работ в этом году составляют сто пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил губернатор."Строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов областной экономики и поэтому находится в режиме особого благоприятствования в нашем регионе. Несмотря на общую обстановку, объемы строительных работ в этом году составляют сто пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас есть все основания считать, что поставленная в рамках национальных проектов задача будет выполнена. По итогам года мы ожидаем ввод более двух миллионов квадратных метров жилья", - заявил Александр Моор.Губернатор подчеркнул, что принцип поддержки региональной экономики: "один рубль, вложенный в строительство, дает пять рублей в других секторах экономики", который сформулировал в годы своей работы в Тюменской области полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, актуален для Тюменской области и сейчас.Ранее информационный центр правительства региона сообщал, что за десять лет в Тюменской области введено 16 миллионов квадратных метров жилья, из них 1,706 миллиона – в 2021 году.

https://ria.ru/20221125/investproekty-1834122253.html

https://ria.ru/20221125/doroga-1834112950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, экономика, александр моор, тюменская областная дума, россия, строительство, недвижимость, жилье