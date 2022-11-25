https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834111697.html

Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем

Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем - РИА Новости, 25.11.2022

Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем

Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:47

2022-11-25T08:47

2022-11-25T09:50

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем.Зеленский в интервью газете Financial Times признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке."Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", - заявил Зеленский.При этом от отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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