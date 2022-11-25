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Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834111697.html
Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем
Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем - РИА Новости, 25.11.2022
Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем
Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:47
2022-11-25T09:50
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
севастополь
украина
россия
оон
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем.Зеленский в интервью газете Financial Times признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке."Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", - заявил Зеленский.При этом от отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html
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владимир зеленский, владимир путин, севастополь, украина, россия, оон, в мире, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Севастополь, Украина, Россия, ООН, В мире, Республика Крым
08:47 25.11.2022 (обновлено: 09:50 25.11.2022)
 
Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем

Президент Украины Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем.
Зеленский в интервью газете Financial Times признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке.
"Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", - заявил Зеленский.
При этом от отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
06:00
Французы призвали Зеленского к разделу Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСевастопольУкраинаРоссияООНВ миреРеспублика Крым
 
 
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