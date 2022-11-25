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Силуанов обвинил Запад в нарушении правил рыночной экономики - РИА Новости, 25.11.2022
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Силуанов обвинил Запад в нарушении правил рыночной экономики
Силуанов обвинил Запад в нарушении правил рыночной экономики - РИА Новости, 25.11.2022
Силуанов обвинил Запад в нарушении правил рыночной экономики
Западные страны, вводя санкции в отношении России и замораживая ее активы, сами нарушают правила рыночной экономики, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:38
2022-11-25T12:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Западные страны, вводя санкции в отношении России и замораживая ее активы, сами нарушают правила рыночной экономики, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.Минторг США 10 ноября сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. В ответ Минэкономразвития РФ заявило, что решение со стороны США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер."Если говорить о рыночности и нерыночности экономики, то надо тем странам посмотреть на те решения, которые он сами принимают. Потому что ограничения в отношении РФ, в отношении расчетов, в отношении заморозки резервов и активов наших компаний, заморозка торговых отношений - это, разве, является рыночными методами работы в рамках той же самой организации ВТО, в которую мы все входим? Конечно, нет", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он добавил, что, например, обсуждение ограничения цен на сырьевые товары на мировых рынках - "это уже, наверное, апофеоз, в кавычках, рыночных правил и принципов взаимоотношений"."В конечном счете, экономику не обманешь, экономические законы не обманешь. Если где-то вводятся ограничения, соответственно будут реакции на цены на эти товары... Поэтому те, кто говорят о нерыночности российской экономики, пусть сначала посмотрят на себя, и на те инициативы, с которыми они выступают", - сказал глава Минфина РФ.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Санкции в отношении России, Цены на нефть
11:38 25.11.2022 (обновлено: 12:00 25.11.2022)
 
Силуанов обвинил Запад в нарушении правил рыночной экономики

Силуанов заявил, что Запад, вводя санкции и замораживая активы, сам нарушает правила рынка

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Западные страны, вводя санкции в отношении России и замораживая ее активы, сами нарушают правила рыночной экономики, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Минторг США 10 ноября сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. В ответ Минэкономразвития РФ заявило, что решение со стороны США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер.
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"Если говорить о рыночности и нерыночности экономики, то надо тем странам посмотреть на те решения, которые он сами принимают. Потому что ограничения в отношении РФ, в отношении расчетов, в отношении заморозки резервов и активов наших компаний, заморозка торговых отношений - это, разве, является рыночными методами работы в рамках той же самой организации ВТО, в которую мы все входим? Конечно, нет", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он добавил, что, например, обсуждение ограничения цен на сырьевые товары на мировых рынках - "это уже, наверное, апофеоз, в кавычках, рыночных правил и принципов взаимоотношений".
"В конечном счете, экономику не обманешь, экономические законы не обманешь. Если где-то вводятся ограничения, соответственно будут реакции на цены на эти товары... Поэтому те, кто говорят о нерыночности российской экономики, пусть сначала посмотрят на себя, и на те инициативы, с которыми они выступают", - сказал глава Минфина РФ.
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