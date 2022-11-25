https://ria.ru/20221125/zakharova-1834379014.html

Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова

Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова - РИА Новости, 25.11.2022

Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова

Владимир Зеленский вышел на "собственную орбиту" и теперь начал шантажировать Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:40

2022-11-25T22:40

2022-11-25T22:40

в мире

владимир зеленский

мария захарова

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778210057_0:159:3048:1874_1920x0_80_0_0_f0680666ca12acdeb36b3b2dce16d1b8.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский вышел на "собственную орбиту" и теперь начал шантажировать Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Запад понимает, что Зеленский находится уже за гранью их тотального контроля, то есть они его контролируют во всем том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту. Он просто начинает во многом шантажировать Запад", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "так происходило всегда со всеми, кого Запад активно создавал как свои креатуры", которые с течением времени начинали диктовать свои условия. Она отметила, что Украине нужно сейчас все больше от Запада - деньги, вооружение - в "космических масштабах" на фоне трудностей, с которыми сталкиваются на Западе.

https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1834001230.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, мария захарова, россия, украина