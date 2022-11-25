https://ria.ru/20221125/zakharova-1834379014.html
Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова
Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова - РИА Новости, 25.11.2022
Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова
Владимир Зеленский вышел на "собственную орбиту" и теперь начал шантажировать Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:40
2022-11-25T22:40
2022-11-25T22:40
в мире
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский вышел на "собственную орбиту" и теперь начал шантажировать Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Запад понимает, что Зеленский находится уже за гранью их тотального контроля, то есть они его контролируют во всем том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту. Он просто начинает во многом шантажировать Запад", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "так происходило всегда со всеми, кого Запад активно создавал как свои креатуры", которые с течением времени начинали диктовать свои условия. Она отметила, что Украине нужно сейчас все больше от Запада - деньги, вооружение - в "космических масштабах" на фоне трудностей, с которыми сталкиваются на Западе.
https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1834001230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, мария захарова, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Россия, Украина
Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова
Захарова: Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту" и начал шантаж Запада