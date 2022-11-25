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Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова - РИА Новости, 25.11.2022
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Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова
Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова - РИА Новости, 25.11.2022
Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова
Владимир Зеленский вышел на "собственную орбиту" и теперь начал шантажировать Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:40
2022-11-25T22:40
в мире
владимир зеленский
мария захарова
россия
украина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский вышел на "собственную орбиту" и теперь начал шантажировать Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Запад понимает, что Зеленский находится уже за гранью их тотального контроля, то есть они его контролируют во всем том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту. Он просто начинает во многом шантажировать Запад", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "так происходило всегда со всеми, кого Запад активно создавал как свои креатуры", которые с течением времени начинали диктовать свои условия. Она отметила, что Украине нужно сейчас все больше от Запада - деньги, вооружение - в "космических масштабах" на фоне трудностей, с которыми сталкиваются на Западе.
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Россия, Украина
22:40 25.11.2022
 
Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту", считает Захарова

Захарова: Зеленский вышел на неконтролируемую "собственную орбиту" и начал шантаж Запада

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский вышел на "собственную орбиту" и теперь начал шантажировать Запад, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Запад понимает, что Зеленский находится уже за гранью их тотального контроля, то есть они его контролируют во всем том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту. Он просто начинает во многом шантажировать Запад", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, "так происходило всегда со всеми, кого Запад активно создавал как свои креатуры", которые с течением времени начинали диктовать свои условия. Она отметила, что Украине нужно сейчас все больше от Запада - деньги, вооружение - в "космических масштабах" на фоне трудностей, с которыми сталкиваются на Западе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 16:30
"Нищий под кайфом" Зеленский разозлил поляков заявлением о России
 
В миреВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссияУкраина
 
 
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