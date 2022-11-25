https://ria.ru/20221125/zabastovka-1834110534.html

Власти Южной Кореи могут заставить дальнобойщиков прекратить забастовку

Власти Южной Кореи могут заставить дальнобойщиков прекратить забастовку - РИА Новости, 25.11.2022

Власти Южной Кореи могут заставить дальнобойщиков прекратить забастовку

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил, что правительство может выпустить указ о возвращении к работе, чтобы заставить профсоюз водителей грузовиков... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:32

2022-11-25T08:32

2022-11-25T08:32

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СЕУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил, что правительство может выпустить указ о возвращении к работе, чтобы заставить профсоюз водителей грузовиков прекратить вторую в этом году забастовку, об этом глава государства сообщил об этом в Facebook*.Тысячи членов профсоюзной организации "Солидарность дальнобойщиков", находящейся под крылом Корейской конфедерации профсоюзов, начали общенациональную забастовку в четверг, требуя продления системы тарифов на грузоперевозки, которая гарантирует соответствующую заработную плату для водителей."Мы не потерпим актов захвата логистических систем в заложники в национальной кризисной ситуации. Если они продолжат свой безответственный отказ от транспортировки, у правительства не будет другого выбора, кроме как рассмотреть различные меры, включая приказ о возвращении к работе", - написал президент.По закону министр земли, транспорта и морских дел Южной Кореи может издать приказ о начале работ в случае, если логистические компании или работники безосновательно отказываются работать и вызывают серьезные сбои в доставке грузов. Неподчинение приказу может привести к тюремному заключению на срок до трех лет или штрафу в размере до 30 миллионов вон (22 500 долларов)."Блокирование проезда других транспортных средств и преследование коллег, участвующих в нормальной работе, - это акт насилия, попирающий чужую свободу. Мы будем жестко реагировать в соответствии с законом и принципами на все незаконные действия, такие как отказ в перевозке (товаров – ред.), препятствование транспортировке", - заявил Юн Сок Ёль. Он отметил, что "насилие" не поможет бастующим добиться исполнения их требований.Как сообщило министерство торговли промышленности и энергетики страны, забастовка дальнобойщиков уже привела к перебоям в цементной и сталелитейной промышленности из-за задержек в отправке груза. Министерство создало оперативную группу для оценки воздействия забастовки на основные отрасли промышленности, включая сталелитейную, автомобильную, нефтехимическую и энергетическую, и разработать меры реагирования для минимизации ущерба.Помимо водителей грузовиков, профсоюз рабочих южнокорейских железных дорог также заявил, что собирается начать общую забастовку с 2 декабря. Сейчас в "итальянской забастовке" уже участвует тысяча членов профсоюза из южных районов страны, за исключением работников скоростных железных дорог. Предполагается, что эта забастовка может еще больше ухудшить ситуацию с перевозками в стране.В прошлый раз водители грузовиков в Южной Корее устроили похожую забастовку в июне. Тогда протест продлился неделю и вызвал перебои в работе целого ряда отраслей, нанеся ущерб, предположительно, в 1,6 триллиона вон (1,24 миллиарда долларов).Министерство транспорта и "Солидарность дальнобойщиков" тогда достигли соглашения о продлении и расширении системы предоставления субсидий на топливо, учитывая рост цен на нефть и другие виды топлива, а также "разумную" корректировку транспортных сборов.Одним из ключевых требований профсоюза с 22 тысячами членов было продление и расширение действия Системы безопасных тарифов на грузоперевозки, которая гарантировала соответствующую заработную плату для водителей грузовых автомобилей. Она действовала с начала 2020 года, но должна была истечь в конце этого года. Министерство транспорта заявило, что система продолжит действовать в следующем году, далее меры будут обсуждаться.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221124/zabastovka-1833914500.html

https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833229716.html

https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833129730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, южная корея, россия