https://ria.ru/20221125/yunesko-1834376326.html

Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявило постпредство России

Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявило постпредство России - РИА Новости, 25.11.2022

Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявило постпредство России

Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, сессия Международной программы развития коммуникации была омрачена ситуацией с невыдачей виз на мероприятие... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:20

2022-11-25T22:20

2022-11-25T22:34

в мире

мария захарова

юнеско

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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, сессия Международной программы развития коммуникации была омрачена ситуацией с невыдачей виз на мероприятие российским дипломатам, говорится в заявлении постпредства РФ в организации.В четверг в Париже началось заседание межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО."К сожалению, политизация в ЮНЕСКО в последнее время достигла своего апогея. Начало сессии было омрачено недобросовестным исполнением Францией своих обязательств в качестве страны-хозяйки, своевременно не выдавшей визы двум российским дипломатам, которые должны были приехать на данную сессию", - заявили в российском постпредстве.Там также отметили, что сессия политизирована заявлением ряда стран, "которые намеренно стараются подменить повестку дня, жонглируя вопросами безопасности журналистов и свободы слова, в контексте продвижения своих геополитических интересов".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО, которая начала работу в четверг в Париже.Представитель французского МИД, комментируя в пятницу слова Захаровой, заявил, что российские власти не информировали Францию о проблеме с выдачей виз своим представителям для участия в мероприятии ЮНЕСКО. По его словам, Франция "своевременно выдает визы" делегатам из всех государств-членов для участия в сессиях ЮНЕСКО.В постпредстве России при организации сообщили РИА Новости, что направили официальную ноту в ЮНЕСКО в связи с невыдачей виз российским представителям.

https://ria.ru/20221125/vizy-1834348729.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/polsha-1833796564.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, мария захарова, юнеско