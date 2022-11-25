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Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявило постпредство России - РИА Новости, 25.11.2022
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Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявило постпредство России
Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявило постпредство России - РИА Новости, 25.11.2022
Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявило постпредство России
Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, сессия Международной программы развития коммуникации была омрачена ситуацией с невыдачей виз на мероприятие... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:20
2022-11-25T22:34
в мире
мария захарова
юнеско
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, сессия Международной программы развития коммуникации была омрачена ситуацией с невыдачей виз на мероприятие российским дипломатам, говорится в заявлении постпредства РФ в организации.В четверг в Париже началось заседание межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО."К сожалению, политизация в ЮНЕСКО в последнее время достигла своего апогея. Начало сессии было омрачено недобросовестным исполнением Францией своих обязательств в качестве страны-хозяйки, своевременно не выдавшей визы двум российским дипломатам, которые должны были приехать на данную сессию", - заявили в российском постпредстве.Там также отметили, что сессия политизирована заявлением ряда стран, "которые намеренно стараются подменить повестку дня, жонглируя вопросами безопасности журналистов и свободы слова, в контексте продвижения своих геополитических интересов".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО, которая начала работу в четверг в Париже.Представитель французского МИД, комментируя в пятницу слова Захаровой, заявил, что российские власти не информировали Францию о проблеме с выдачей виз своим представителям для участия в мероприятии ЮНЕСКО. По его словам, Франция "своевременно выдает визы" делегатам из всех государств-членов для участия в сессиях ЮНЕСКО.В постпредстве России при организации сообщили РИА Новости, что направили официальную ноту в ЮНЕСКО в связи с невыдачей виз российским представителям.
https://ria.ru/20221125/vizy-1834348729.html
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в мире, мария захарова, юнеско
В мире, Мария Захарова, ЮНЕСКО
22:20 25.11.2022 (обновлено: 22:34 25.11.2022)
 
Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, заявило постпредство России

Постпредство России заявило о крайней степени политизации ЮНЕСКО

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Штаб-квартира ЮНЕСКО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Политизация в ЮНЕСКО достигла своего апогея, сессия Международной программы развития коммуникации была омрачена ситуацией с невыдачей виз на мероприятие российским дипломатам, говорится в заявлении постпредства РФ в организации.
В четверг в Париже началось заседание межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 19:56
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации
"К сожалению, политизация в ЮНЕСКО в последнее время достигла своего апогея. Начало сессии было омрачено недобросовестным исполнением Францией своих обязательств в качестве страны-хозяйки, своевременно не выдавшей визы двум российским дипломатам, которые должны были приехать на данную сессию", - заявили в российском постпредстве.
Там также отметили, что сессия политизирована заявлением ряда стран, "которые намеренно стараются подменить повестку дня, жонглируя вопросами безопасности журналистов и свободы слова, в контексте продвижения своих геополитических интересов".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО, которая начала работу в четверг в Париже.
Представитель французского МИД, комментируя в пятницу слова Захаровой, заявил, что российские власти не информировали Францию о проблеме с выдачей виз своим представителям для участия в мероприятии ЮНЕСКО. По его словам, Франция "своевременно выдает визы" делегатам из всех государств-членов для участия в сессиях ЮНЕСКО.
В постпредстве России при организации сообщили РИА Новости, что направили официальную ноту в ЮНЕСКО в связи с невыдачей виз российским представителям.
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