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Международные части бизнеса "Яндекса" будут управляться Yandex N.V. - РИА Новости, 25.11.2022
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Международные части бизнеса "Яндекса" будут управляться Yandex N.V.
Международные части бизнеса "Яндекса" будут управляться Yandex N.V. - РИА Новости, 25.11.2022
Международные части бизнеса "Яндекса" будут управляться Yandex N.V.
Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:49
2022-11-25T16:55
экономика
технологии
яндекс
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V., сообщили в "Яндексе"."Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.", - говорится в сообщении.
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экономика, технологии, яндекс
Экономика, Технологии, Яндекс
16:49 25.11.2022 (обновлено: 16:55 25.11.2022)
 
Международные части бизнеса "Яндекса" будут управляться Yandex N.V.

Международные части ряда бизнесов "Яндекса" будут выделены под управлением Yandex N.V.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекс"
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Беспилотные автомобили "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V., сообщили в "Яндексе".
"Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.", - говорится в сообщении.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 16:43
Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу
 
ЭкономикаТехнологииЯндекс
 
 
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