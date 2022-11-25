https://ria.ru/20221125/yandeks-1834278596.html

Международные части бизнеса "Яндекса" будут управляться Yandex N.V.

Международные части бизнеса "Яндекса" будут управляться Yandex N.V. - РИА Новости, 25.11.2022

Международные части бизнеса "Яндекса" будут управляться Yandex N.V.

Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:49

2022-11-25T16:49

2022-11-25T16:55

экономика

технологии

яндекс

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V., сообщили в "Яндексе"."Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221125/yandeks-1834275352.html

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