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Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу - РИА Новости, 25.11.2022
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Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу
Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу - РИА Новости, 25.11.2022
Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу
Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:43
2022-11-25T17:46
экономика
технологии
россия
яндекс
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить своё название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, рассказали в "Яндексе"."Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", - говорится в сообщении.
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экономика, технологии, россия, яндекс
Экономика, Технологии, Россия, Яндекс
16:43 25.11.2022 (обновлено: 17:46 25.11.2022)
 
Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу

Yandex N.V. изучает выделение основной части бизнеса в отдельную группу и уход из нее

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить своё название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, рассказали в "Яндексе".
"Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", - говорится в сообщении.
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 14:56
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЯндекс
 
 
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