https://ria.ru/20221125/yandeks-1834275352.html
Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу
Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу - РИА Новости, 25.11.2022
Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу
Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:43
2022-11-25T16:43
2022-11-25T17:46
экономика
технологии
россия
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/60/1548756023_0:57:3439:1991_1920x0_80_0_0_0bbca654fc742f8b4de2270a99642163.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить своё название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, рассказали в "Яндексе"."Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221125/taksi-1834229200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/60/1548756023_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_343b576c3a232ab5d2f89e527d682654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, яндекс
Экономика, Технологии, Россия, Яндекс
16:43 25.11.2022 (обновлено: 17:46 25.11.2022)
Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу
Yandex N.V. изучает выделение основной части бизнеса в отдельную группу и уход из нее