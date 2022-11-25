https://ria.ru/20221125/yandeks-1834275352.html

Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу

Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу - РИА Новости, 25.11.2022

Yandex N.V. может выделить часть бизнеса в отдельную российскую группу

Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:43

2022-11-25T16:43

2022-11-25T17:46

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить своё название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, рассказали в "Яндексе"."Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221125/taksi-1834229200.html

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экономика, технологии, россия, яндекс