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Кадыров рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Кадыров рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 25.11.2022
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:51
2022-11-25T22:51
безопасность
владимир путин
рамзан кадыров
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в спецоперации на Украине."Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях... Также доложил о снабжении наших подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях", - написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, Путин отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, "достижения чеченских бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов"."Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия - страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки", - написал глава региона.
https://ria.ru/20221125/chechni-1834350157.html
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безопасность, владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине
22:51 25.11.2022
 
Кадыров рассказал о встрече с Путиным

Кадыров рассказал о встрече с Путиным, на которой обсудили участие чеченских бойцов в СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным
Рамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в спецоперации на Украине.
"Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях... Также доложил о снабжении наших подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, Путин отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, "достижения чеченских бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов".
"Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия - страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки", - написал глава региона.
Бойцы чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 20:01Специальная военная операция на Украине
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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