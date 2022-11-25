Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Кадыров рассказал о встрече с Путиным, на которой обсудили участие чеченских бойцов в СВО
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным
Рамзан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в спецоперации на Украине.
"Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях... Также доложил о снабжении наших подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, Путин отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, "достижения чеченских бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов".
"Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия - страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки", - написал глава региона.