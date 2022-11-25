https://ria.ru/20221125/vstrecha-1834379647.html

Кадыров рассказал о встрече с Путиным

Кадыров рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 25.11.2022

Кадыров рассказал о встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:51

2022-11-25T22:51

2022-11-25T22:51

безопасность

владимир путин

рамзан кадыров

россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в спецоперации на Украине."Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях... Также доложил о снабжении наших подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях", - написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, Путин отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, "достижения чеченских бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов"."Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия - страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки", - написал глава региона.

https://ria.ru/20221125/chechni-1834350157.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)