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Путин встретится с губернатором Тульской области - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин встретится с губернатором Тульской области
Путин встретится с губернатором Тульской области - РИА Новости, 25.11.2022
Путин встретится с губернатором Тульской области
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу встретится с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:22
2022-11-25T18:43
тульская область
алексей дюмин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу встретится с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.В ходе встречи с главой государства старший прапорщик юстиции в ФКУ "Колония – поселение № 8" УФСИН по Тульской области Елена Никульникова рассказала, что губернатор сразу отнёсся к мобилизации не как глава региона, а как отец - контролировал все процессы."Дюмину я передам то, что Вы сказали. У нас сегодня рабочая встреча, я сегодня увижу его", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.
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тульская область, алексей дюмин, россия, владимир путин
Тульская область, Алексей Дюмин, Россия, Владимир Путин
18:22 25.11.2022 (обновлено: 18:43 25.11.2022)
 
Путин встретится с губернатором Тульской области

Путин встретится в пятницу с губернатором Тульской области Дюминым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу встретится с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
В ходе встречи с главой государства старший прапорщик юстиции в ФКУ "Колония – поселение № 8" УФСИН по Тульской области Елена Никульникова рассказала, что губернатор сразу отнёсся к мобилизации не как глава региона, а как отец - контролировал все процессы.
"Дюмину я передам то, что Вы сказали. У нас сегодня рабочая встреча, я сегодня увижу его", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проводил мобилизованных туляков в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:14Тульская область
Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО
 
Тульская областьАлексей ДюминРоссияВладимир Путин
 
 
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