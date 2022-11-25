https://ria.ru/20221125/vstrecha-1834320294.html

Путин встретится с губернатором Тульской области

Путин встретится с губернатором Тульской области - РИА Новости, 25.11.2022

Путин встретится с губернатором Тульской области

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу встретится с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:22

2022-11-25T18:22

2022-11-25T18:43

тульская область

алексей дюмин

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу встретится с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.В ходе встречи с главой государства старший прапорщик юстиции в ФКУ "Колония – поселение № 8" УФСИН по Тульской области Елена Никульникова рассказала, что губернатор сразу отнёсся к мобилизации не как глава региона, а как отец - контролировал все процессы."Дюмину я передам то, что Вы сказали. У нас сегодня рабочая встреча, я сегодня увижу его", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.

https://ria.ru/20221102/mobilizovannye-1828686055.html

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тульская область, алексей дюмин, россия, владимир путин