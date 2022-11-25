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Назван возраст, в котором пора менять образ жизни - РИА Новости, 25.11.2022
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Назван возраст, в котором пора менять образ жизни
Назван возраст, в котором пора менять образ жизни - РИА Новости, 25.11.2022
Назван возраст, в котором пора менять образ жизни
В определенном возрасте употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям, чем раньше, отметила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T02:10
2022-11-25T02:10
общество
мария черняева
здоровье - общество
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В определенном возрасте употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям, чем раньше, отметила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Мария Черняева. Она объяснила, почему так происходит.Организм среднестатистического человека после 40 лет начинает функционировать не совсем так, как прежде, поскольку замедляются многие важные процессы в органах и тканях, сказала Черняева.В результате этих изменений человек может хуже усваивать некоторые продукты, в частности, жирные и сладкие блюда, продолжила врач."Мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности, головной боли", – привела примеры Черняева.Если в этот период не изменить рацион и образ жизни, то негативные последствия не заставят себя ждать. В частности, у человека может увеличиться масса тела, добавила врач."Среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни", – порекомендовала Мария Черняева в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20220921/zakhirov-1818459246.html
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общество, мария черняева, здоровье - общество, здоровый образ жизни (зож)
Общество, Мария Черняева, Здоровье - Общество, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
02:10 25.11.2022
 
Назван возраст, в котором пора менять образ жизни

Врач Черняева сообщила о необходимости сменить образ жизни после 40 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В определенном возрасте употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям, чем раньше, отметила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Мария Черняева. Она объяснила, почему так происходит.
Организм среднестатистического человека после 40 лет начинает функционировать не совсем так, как прежде, поскольку замедляются многие важные процессы в органах и тканях, сказала Черняева.
"Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин", – предупредила она.
В результате этих изменений человек может хуже усваивать некоторые продукты, в частности, жирные и сладкие блюда, продолжила врач.
"Мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности, головной боли", – привела примеры Черняева.
Если в этот период не изменить рацион и образ жизни, то негативные последствия не заставят себя ждать. В частности, у человека может увеличиться масса тела, добавила врач.
"Среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни", – порекомендовала Мария Черняева в интервью радио Sputnik.
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