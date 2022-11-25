https://ria.ru/20221125/vozrast-1834098459.html

Назван возраст, в котором пора менять образ жизни

Назван возраст, в котором пора менять образ жизни - РИА Новости, 25.11.2022

Назван возраст, в котором пора менять образ жизни

В определенном возрасте употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям, чем раньше, отметила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T02:10

2022-11-25T02:10

2022-11-25T02:10

общество

мария черняева

здоровье - общество

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В определенном возрасте употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям, чем раньше, отметила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Мария Черняева. Она объяснила, почему так происходит.Организм среднестатистического человека после 40 лет начинает функционировать не совсем так, как прежде, поскольку замедляются многие важные процессы в органах и тканях, сказала Черняева.В результате этих изменений человек может хуже усваивать некоторые продукты, в частности, жирные и сладкие блюда, продолжила врач."Мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности, головной боли", – привела примеры Черняева.Если в этот период не изменить рацион и образ жизни, то негативные последствия не заставят себя ждать. В частности, у человека может увеличиться масса тела, добавила врач."Среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни", – порекомендовала Мария Черняева в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20220921/zakhirov-1818459246.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, мария черняева, здоровье - общество, здоровый образ жизни (зож)