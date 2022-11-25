https://ria.ru/20221125/volggtu-1833920668.html

В России научились снижать энергопотребление за счет оптимизации софта

В России научились снижать энергопотребление за счет оптимизации софта - РИА Новости, 25.11.2022

В России научились снижать энергопотребление за счет оптимизации софта

Снизить энергопотребление вычислительных систем в четыре раза при помощи оптимизации программного обеспечения позволит метод ученых из ВолгГТУ, считают в вузе... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:00

2022-11-25T09:00

2022-11-25T09:00

наука

волгоградский государственный технический университет (волггту)

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149747/74/1497477452_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_83e83e9ba3c27a19ca4b072238ffbccc.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Снизить энергопотребление вычислительных систем в четыре раза при помощи оптимизации программного обеспечения позволит метод ученых из ВолгГТУ, считают в вузе. Результаты исследования опубликованы в журнале Energies.При проведении точных расчетов в современности используют высокомощные системы вычисления, в частности, массивы серверов. Из-за этого работа большинства устройств оказывается особенно энергозатратной, пояснили в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).Значительные ресурсы требуются не только для обеспечения бесперебойного функционирования вычислительных кластеров, но и для их охлаждения из-за перегрева. Ученые подчеркнули, что задача сокращения потребления электроэнергии и снижения скорости износа устройств поставлена практически во всех крупных центрах расчетов страны.Если раньше проблемами энергоемкости занимались только разработчики аппаратуры, то сейчас в поиске новых решений в этой задействованы и создатели программного обеспечения, в частности, специалисты ВолгГТУ.Исследователи разработали метод оптимизации кэш-памяти программного обеспечения (ПО), то есть буфера с быстрым доступом к содержащейся в нем наиболее актуальной информации. Затем они применили технологию к программному обеспечению (ПО) для сложных математических преобразований.Она пояснила, что первый этап метода подразумевает деление набора операций доступа к памяти на непересекающиеся подмножества. Далее специалисты получают подмножества операций с равными значениями вероятности промаха кэша. В результате определяется общее количество операций и формируется выражение, оценивающее время работы программы."В результате энергопотребление сократилось в разы, оно может снижаться до четырех раз. По сути, оптимизированные версии программного обеспечения потребляют больше энергии. Однако за счет значительного сокращения времени выполнения программы энергопотребление тоже снижается", – добавил доцент кафедры "Электронно-вычислительные машины и системы" ВолгГТУ Виталий Егунов.Дальнейшая задача научного коллектива – дальнейшее развитие предложенного метода, а также обобщение предложенного подхода на другие подсистемы вычислительных устройств, продолжил ученый.Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".

https://ria.ru/20221122/volggtu-1833174857.html

https://ria.ru/20221012/miet-1823178034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоградский государственный технический университет (волггту), наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента