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В России научились снижать энергопотребление за счет оптимизации софта - РИА Новости, 25.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221125/volggtu-1833920668.html
В России научились снижать энергопотребление за счет оптимизации софта
В России научились снижать энергопотребление за счет оптимизации софта - РИА Новости, 25.11.2022
В России научились снижать энергопотребление за счет оптимизации софта
Снизить энергопотребление вычислительных систем в четыре раза при помощи оптимизации программного обеспечения позволит метод ученых из ВолгГТУ, считают в вузе... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:00
2022-11-25T09:00
наука
волгоградский государственный технический университет (волггту)
наука
россия
университетская наука
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Снизить энергопотребление вычислительных систем в четыре раза при помощи оптимизации программного обеспечения позволит метод ученых из ВолгГТУ, считают в вузе. Результаты исследования опубликованы в журнале Energies.При проведении точных расчетов в современности используют высокомощные системы вычисления, в частности, массивы серверов. Из-за этого работа большинства устройств оказывается особенно энергозатратной, пояснили в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).Значительные ресурсы требуются не только для обеспечения бесперебойного функционирования вычислительных кластеров, но и для их охлаждения из-за перегрева. Ученые подчеркнули, что задача сокращения потребления электроэнергии и снижения скорости износа устройств поставлена практически во всех крупных центрах расчетов страны.Если раньше проблемами энергоемкости занимались только разработчики аппаратуры, то сейчас в поиске новых решений в этой задействованы и создатели программного обеспечения, в частности, специалисты ВолгГТУ.Исследователи разработали метод оптимизации кэш-памяти программного обеспечения (ПО), то есть буфера с быстрым доступом к содержащейся в нем наиболее актуальной информации. Затем они применили технологию к программному обеспечению (ПО) для сложных математических преобразований.Она пояснила, что первый этап метода подразумевает деление набора операций доступа к памяти на непересекающиеся подмножества. Далее специалисты получают подмножества операций с равными значениями вероятности промаха кэша. В результате определяется общее количество операций и формируется выражение, оценивающее время работы программы."В результате энергопотребление сократилось в разы, оно может снижаться до четырех раз. По сути, оптимизированные версии программного обеспечения потребляют больше энергии. Однако за счет значительного сокращения времени выполнения программы энергопотребление тоже снижается", – добавил доцент кафедры "Электронно-вычислительные машины и системы" ВолгГТУ Виталий Егунов.Дальнейшая задача научного коллектива – дальнейшее развитие предложенного метода, а также обобщение предложенного подхода на другие подсистемы вычислительных устройств, продолжил ученый.Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".
https://ria.ru/20221122/volggtu-1833174857.html
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волгоградский государственный технический университет (волггту), наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента
Наука, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Наука, Россия, Университетская наука, Навигатор абитуриента
09:00 25.11.2022
 

В России научились снижать энергопотребление за счет оптимизации софта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанк Компьютеры в темной комнате
 Компьютеры в темной комнате - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 ноя РИА Новости. Снизить энергопотребление вычислительных систем в четыре раза при помощи оптимизации программного обеспечения позволит метод ученых из ВолгГТУ, считают в вузе. Результаты исследования опубликованы в журнале Energies.
При проведении точных расчетов в современности используют высокомощные системы вычисления, в частности, массивы серверов. Из-за этого работа большинства устройств оказывается особенно энергозатратной, пояснили в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).
Значительные ресурсы требуются не только для обеспечения бесперебойного функционирования вычислительных кластеров, но и для их охлаждения из-за перегрева. Ученые подчеркнули, что задача сокращения потребления электроэнергии и снижения скорости износа устройств поставлена практически во всех крупных центрах расчетов страны.
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Если раньше проблемами энергоемкости занимались только разработчики аппаратуры, то сейчас в поиске новых решений в этой задействованы и создатели программного обеспечения, в частности, специалисты ВолгГТУ.
Исследователи разработали метод оптимизации кэш-памяти программного обеспечения (ПО), то есть буфера с быстрым доступом к содержащейся в нем наиболее актуальной информации. Затем они применили технологию к программному обеспечению (ПО) для сложных математических преобразований.

"Мы высчитываем вероятность кэш-промаха, а на основе результатов предпринимаем попытку улучшить алгоритмы кэширования. Такую схему можно применить к любому энергоемкому ПО до момента написания программы", – рассказывает профессор кафедры "Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования" факультета электроники и вычислительной техники ВолгГТУ Алла Кравец.

Она пояснила, что первый этап метода подразумевает деление набора операций доступа к памяти на непересекающиеся подмножества. Далее специалисты получают подмножества операций с равными значениями вероятности промаха кэша. В результате определяется общее количество операций и формируется выражение, оценивающее время работы программы.
"В результате энергопотребление сократилось в разы, оно может снижаться до четырех раз. По сути, оптимизированные версии программного обеспечения потребляют больше энергии. Однако за счет значительного сокращения времени выполнения программы энергопотребление тоже снижается", – добавил доцент кафедры "Электронно-вычислительные машины и системы" ВолгГТУ Виталий Егунов.
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Дальнейшая задача научного коллектива – дальнейшее развитие предложенного метода, а также обобщение предложенного подхода на другие подсистемы вычислительных устройств, продолжил ученый.
Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030". В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".
 
НаукаВолгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)НаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
 
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