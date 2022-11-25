https://ria.ru/20221125/voennye-1834341694.html
Путин пообещал проверить оказание помощи семьям военных в Хакасии
Путин пообещал проверить оказание помощи семьям военных в Хакасии - РИА Новости, 25.11.2022
Путин пообещал проверить оказание помощи семьям военных в Хакасии
Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как идет работа по оказанию помощи семьям военнослужащих в Хакасии. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:32
2022-11-25T19:32
2022-11-25T19:32
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как идет работа по оказанию помощи семьям военнослужащих в Хакасии.Глава государства в пятницу провел встречу с матерями участников спецоперации. На встрече к президенту обратилась руководитель автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова. Она рассказала, что она многодетная мама, ее старший сын в октябре ушел по мобилизации."Мы только объявили, что будем создавать комитет, к нам уже пошли обращения, одно из них было из Хакасии, где, к большому сожалению, не совсем правильное отношение было к семьям и к разъяснению тех вопросов и мер поддержки региональной, которая есть. Говорить надо честно и прямо и давать в том числе инструменты, куда обращаться и как, если эта помощь не получена по каким-то причинам", - рассказала Белехова Путину.Президент в ответ рассказал, что на встречах с главами регионов он всегда требует внимательного личного участия в жизни семей тех ребят, которые воюют. Он отметил, что почти во всех регионах эта работа выстраивается.Путин назвал работу по сбору подобной информации востребованной. "Вы правильно сказали, я даже записал, что точка входа всей информации - это семья. Туда люди пишут, туда звонят, когда есть возможность. Там появляется самая объективная информация о том, что происходит", - добавил президент.
https://ria.ru/20221125/deti-1834336375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, республика хакасия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Республика Хакасия
Путин пообещал проверить оказание помощи семьям военных в Хакасии
Путин пообещал проверить, как идет работа по оказанию помощи семьям военных в Хакасии
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проверить, как идет работа по оказанию помощи семьям военнослужащих в Хакасии.
Глава государства в пятницу провел встречу с матерями участников спецоперации. На встрече к президенту обратилась руководитель автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова. Она рассказала, что она многодетная мама, ее старший сын в октябре ушел по мобилизации.
"Мы только объявили, что будем создавать комитет, к нам уже пошли обращения, одно из них было из Хакасии, где, к большому сожалению, не совсем правильное отношение было к семьям и к разъяснению тех вопросов и мер поддержки региональной, которая есть. Говорить надо честно и прямо и давать в том числе инструменты, куда обращаться и как, если эта помощь не получена по каким-то причинам", - рассказала Белехова Путину.
Президент в ответ рассказал, что на встречах с главами регионов он всегда требует внимательного личного участия в жизни семей тех ребят, которые воюют. Он отметил, что почти во всех регионах эта работа выстраивается.
"То, что вы мне сказали, что в Хакасии как-то к этому относятся не так, как нужно, это для меня, честно говоря, странно. Мы проверим, что там происходит на самом деле", - пообещал президент.
Путин назвал работу по сбору подобной информации востребованной. "Вы правильно сказали, я даже записал, что точка входа всей информации - это семья. Туда люди пишут, туда звонят, когда есть возможность. Там появляется самая объективная информация о том, что происходит", - добавил президент.