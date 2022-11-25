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Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации - РИА Новости, 25.11.2022

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации

Москва направила в ЮНЕСКО ноту в связи с невыдачей виз российским представителям для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:56

2022-11-25T19:56

2022-11-25T21:46

россия

юнеско

мария захарова

в мире

париж

франция

анастасия иванова

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ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва направила в ЮНЕСКО ноту в связи с невыдачей виз российским представителям для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже, сообщило РИА Новости постпредство при организации.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО. Мероприятие стартовало накануне в Париже.Представитель МИД Франции, в свою очередь, заявил, что российские власти не сообщали о проблеме с оформлением разрешений на въезд. По его словам, Париж "своевременно выдает визы" делегатам всех государств-членов для участия в сессиях ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20221121/lavrov-1833049617.html

россия

париж

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россия, юнеско, мария захарова, в мире, париж, франция, анастасия иванова