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Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации - РИА Новости, 25.11.2022
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации
Москва направила в ЮНЕСКО ноту в связи с невыдачей виз российским представителям для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:56
2022-11-25T19:56
2022-11-25T21:46
россия
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мария захарова
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париж
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анастасия иванова
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ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва направила в ЮНЕСКО ноту в связи с невыдачей виз российским представителям для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже, сообщило РИА Новости постпредство при организации.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО. Мероприятие стартовало накануне в Париже.Представитель МИД Франции, в свою очередь, заявил, что российские власти не сообщали о проблеме с оформлением разрешений на въезд. По его словам, Париж "своевременно выдает визы" делегатам всех государств-членов для участия в сессиях ЮНЕСКО.
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россия, юнеско, мария захарова, в мире, париж, франция, анастасия иванова
Россия, ЮНЕСКО, Мария Захарова, В мире, Париж, Франция, Анастасия Иванова
19:56 25.11.2022 (обновлено: 21:46 25.11.2022)
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз членам делегации
Постпредство направило ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз российским представителям