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Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
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Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации
Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 25.11.2022
Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации
Ректор ВГИК Владимир Малышев опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, добавив, что он "вполне здоров" и продолжает работать. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:53
2022-11-25T14:08
культура
новости культуры
вгик
владимир малышев
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ректор ВГИК Владимир Малышев опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, добавив, что он "вполне здоров" и продолжает работать.Раннее в СМИ появилась информация, что Малышева госпитализировали в Москве с коронавирусом в состоянии средней тяжести."Слухи о моей тяжелой болезни и тяжелом состоянии несколько преувеличены. Я вполне здоров, работаю, сегодня на выезде, не в университете", - приводятся слова ректора ВГИК на сайте вуза.
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новости культуры, вгик, владимир малышев, москва, здоровье - общество
Культура, Новости культуры, ВГИК, Владимир Малышев, Москва, Здоровье - Общество
13:53 25.11.2022 (обновлено: 14:08 25.11.2022)
 
Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации

Ректор ВГИК Малышев назвал слухи о своей госпитализации "несколько преувеличенными"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРектор ВГИК Владимир Малышев
Ректор ВГИК Владимир Малышев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ректор ВГИК Владимир Малышев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ректор ВГИК Владимир Малышев опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, добавив, что он "вполне здоров" и продолжает работать.
Раннее в СМИ появилась информация, что Малышева госпитализировали в Москве с коронавирусом в состоянии средней тяжести.
"Слухи о моей тяжелой болезни и тяжелом состоянии несколько преувеличены. Я вполне здоров, работаю, сегодня на выезде, не в университете", - приводятся слова ректора ВГИК на сайте вуза.
Ректор ВГИКа Александр Новиков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 13:06Культура
В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа, сообщил источник
 
КультураНовости культурыВГИКВладимир МалышевМоскваЗдоровье - Общество
 
 
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