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Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации
Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 25.11.2022
Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации
Ректор ВГИК Владимир Малышев опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, добавив, что он "вполне здоров" и продолжает работать. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:53
2022-11-25T13:53
2022-11-25T14:08
культура
новости культуры
вгик
владимир малышев
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ректор ВГИК Владимир Малышев опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, добавив, что он "вполне здоров" и продолжает работать.Раннее в СМИ появилась информация, что Малышева госпитализировали в Москве с коронавирусом в состоянии средней тяжести."Слухи о моей тяжелой болезни и тяжелом состоянии несколько преувеличены. Я вполне здоров, работаю, сегодня на выезде, не в университете", - приводятся слова ректора ВГИК на сайте вуза.
https://ria.ru/20221005/novikov-1821676427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, вгик, владимир малышев, москва, здоровье - общество
Культура, Новости культуры, ВГИК, Владимир Малышев, Москва, Здоровье - Общество
13:53 25.11.2022 (обновлено: 14:08 25.11.2022)
Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации
Ректор ВГИК Малышев назвал слухи о своей госпитализации "несколько преувеличенными"