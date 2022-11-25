https://ria.ru/20221125/vgik-1834206177.html

Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации

Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 25.11.2022

Ректор ВГИК Малышев опроверг сообщения о госпитализации

Ректор ВГИК Владимир Малышев опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, добавив, что он "вполне здоров" и продолжает работать. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:53

2022-11-25T13:53

2022-11-25T14:08

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ректор ВГИК Владимир Малышев опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, добавив, что он "вполне здоров" и продолжает работать.Раннее в СМИ появилась информация, что Малышева госпитализировали в Москве с коронавирусом в состоянии средней тяжести."Слухи о моей тяжелой болезни и тяжелом состоянии несколько преувеличены. Я вполне здоров, работаю, сегодня на выезде, не в университете", - приводятся слова ректора ВГИК на сайте вуза.

https://ria.ru/20221005/novikov-1821676427.html

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Кирилл Волков

новости культуры, вгик, владимир малышев, москва, здоровье - общество