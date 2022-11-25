https://ria.ru/20221125/vandaly-1834261086.html

Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве

Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве - РИА Новости, 25.11.2022

Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве

Вандалы осквернили памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Полтаве, сообщает в пятницу издание "Суспильне Полтава" (Общественное). РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:12

2022-11-25T16:12

2022-11-25T16:12

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Полтаве, сообщает в пятницу издание "Суспильне Полтава" (Общественное)."На памятнике российскому поэту Александру Пушкину, который находится в Березовом сквере в Полтаве, появились надписи белой и черной краской", - говорится на сайте издания. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии 25 ноября сообщил, что надписи на памятнике смоют, сообщает издание.Ранее памятник Пушкину осквернили в Одессе. Кроме того, памятники поэту демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге и Харькове.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html

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Кирилл Волков

в мире, александр пушкин, украина, полтава, ситуация в днр и лнр