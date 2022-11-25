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Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/vandaly-1834261086.html
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве - РИА Новости, 25.11.2022
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Вандалы осквернили памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Полтаве, сообщает в пятницу издание "Суспильне Полтава" (Общественное). РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:12
2022-11-25T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
александр пушкин
украина
полтава
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Полтаве, сообщает в пятницу издание "Суспильне Полтава" (Общественное)."На памятнике российскому поэту Александру Пушкину, который находится в Березовом сквере в Полтаве, появились надписи белой и черной краской", - говорится на сайте издания. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии 25 ноября сообщил, что надписи на памятнике смоют, сообщает издание.Ранее памятник Пушкину осквернили в Одессе. Кроме того, памятники поэту демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге и Харькове.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
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в мире, александр пушкин, украина, полтава, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Пушкин, Украина, Полтава, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:12 25.11.2022
 
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве

"Суспильне": вандалы в Полтаве исписали памятник Пушкину черной и белой красками

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Полтаве, сообщает в пятницу издание "Суспильне Полтава" (Общественное).
"На памятнике российскому поэту Александру Пушкину, который находится в Березовом сквере в Полтаве, появились надписи белой и черной краской", - говорится на сайте издания. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии 25 ноября сообщил, что надписи на памятнике смоют, сообщает издание.
Демонтаж памятника Пушкину в Кременчуге, Украина - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 12:07Специальная военная операция на Украине
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину
Ранее памятник Пушкину осквернили в Одессе. Кроме того, памятники поэту демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге и Харькове.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ПушкинУкраинаПолтаваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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