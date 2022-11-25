https://ria.ru/20221125/vandaly-1834261086.html
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве - РИА Новости, 25.11.2022
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Вандалы осквернили памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Полтаве, сообщает в пятницу издание "Суспильне Полтава" (Общественное). РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:12
2022-11-25T16:12
2022-11-25T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
александр пушкин
украина
полтава
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Полтаве, сообщает в пятницу издание "Суспильне Полтава" (Общественное)."На памятнике российскому поэту Александру Пушкину, который находится в Березовом сквере в Полтаве, появились надписи белой и черной краской", - говорится на сайте издания. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии 25 ноября сообщил, что надписи на памятнике смоют, сообщает издание.Ранее памятник Пушкину осквернили в Одессе. Кроме того, памятники поэту демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге и Харькове.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
украина
полтава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_21195d3f8ed9af7db844d6e7747a5d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр пушкин, украина, полтава, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Пушкин, Украина, Полтава, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
"Суспильне": вандалы в Полтаве исписали памятник Пушкину черной и белой красками