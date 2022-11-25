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В Москве аферисты ограбили двух иностранцев, пытавшихся обменять валюту

В Москве аферисты ограбили двух иностранцев, пытавшихся обменять валюту - РИА Новости, 25.11.2022

В Москве аферисты ограбили двух иностранцев, пытавшихся обменять валюту

Четверо аферистов ограбили двух иностранцев, пытавшихся поменять 76 тысяч долларов по выгодному курсу в Москве, злоумышленников задержали в Твери, сообщила... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:21

2022-11-25T11:21

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происшествия

ирина волк

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четверо аферистов ограбили двух иностранцев, пытавшихся поменять 76 тысяч долларов по выгодному курсу в Москве, злоумышленников задержали в Твери, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как рассказала Волк, потерпевшие нашли в интернете предложение об обмене валюты "по выгодному курсу". "Контрагенты" договорились встретиться возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Иностранцы прибыли по адресу и сели в машину, но вместо "валютчиков" их встретили злоумышленники.Источник РИА Новости отметил, что сам инцидент произошел еще во вторник."Угрожая похожим на пистолет предметом, они забрали свыше 76 тысяч долларов США. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие выпрыгнули из машины. Нападавшие скрылись", - рассказала Волк.Она добавила, что было возбуждено уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Вскоре подозреваемых задержали."Полицейские установили местонахождение четверых подозреваемых и задержали их по нескольким адресам в городе Твери. Машина, на которой передвигались сообщники, обнаружена на улице Адмирала Макарова", - подчеркнула она, уточнив, что у фигурантов изъяли большую часть денег.Сейчас задержанный доставлены полицию, с ними проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20221125/skidki-1834138947.html

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происшествия, ирина волк, москва, тверь, россия