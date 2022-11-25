Рейтинг@Mail.ru
В Москве аферисты ограбили двух иностранцев, пытавшихся обменять валюту - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/valyuta-1834147998.html
В Москве аферисты ограбили двух иностранцев, пытавшихся обменять валюту
В Москве аферисты ограбили двух иностранцев, пытавшихся обменять валюту - РИА Новости, 25.11.2022
В Москве аферисты ограбили двух иностранцев, пытавшихся обменять валюту
Четверо аферистов ограбили двух иностранцев, пытавшихся поменять 76 тысяч долларов по выгодному курсу в Москве, злоумышленников задержали в Твери, сообщила... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:21
2022-11-25T11:21
происшествия
ирина волк
москва
тверь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_0:323:3018:2021_1920x0_80_0_0_23753fb330d3d201a3471d0faa61125f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четверо аферистов ограбили двух иностранцев, пытавшихся поменять 76 тысяч долларов по выгодному курсу в Москве, злоумышленников задержали в Твери, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как рассказала Волк, потерпевшие нашли в интернете предложение об обмене валюты "по выгодному курсу". "Контрагенты" договорились встретиться возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Иностранцы прибыли по адресу и сели в машину, но вместо "валютчиков" их встретили злоумышленники.Источник РИА Новости отметил, что сам инцидент произошел еще во вторник."Угрожая похожим на пистолет предметом, они забрали свыше 76 тысяч долларов США. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие выпрыгнули из машины. Нападавшие скрылись", - рассказала Волк.Она добавила, что было возбуждено уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Вскоре подозреваемых задержали."Полицейские установили местонахождение четверых подозреваемых и задержали их по нескольким адресам в городе Твери. Машина, на которой передвигались сообщники, обнаружена на улице Адмирала Макарова", - подчеркнула она, уточнив, что у фигурантов изъяли большую часть денег.Сейчас задержанный доставлены полицию, с ними проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20221125/skidki-1834138947.html
https://ria.ru/20221125/rozysk-1834146939.html
москва
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_379a0d2e8bb4a8183a4af4e67e652372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ирина волк, москва, тверь, россия
Происшествия, Ирина Волк, Москва, Тверь, Россия
11:21 25.11.2022
 
В Москве аферисты ограбили двух иностранцев, пытавшихся обменять валюту

В Москве двое иностранцев лишились 76 тысяч долларов при попытке выгодно обменять валюту

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Доллары США и рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четверо аферистов ограбили двух иностранцев, пытавшихся поменять 76 тысяч долларов по выгодному курсу в Москве, злоумышленников задержали в Твери, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказала Волк, потерпевшие нашли в интернете предложение об обмене валюты "по выгодному курсу". "Контрагенты" договорились встретиться возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Иностранцы прибыли по адресу и сели в машину, но вместо "валютчиков" их встретили злоумышленники.
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
10:57
"Яндекс" начал борьбу с фейковыми скидками
Источник РИА Новости отметил, что сам инцидент произошел еще во вторник.
"Угрожая похожим на пистолет предметом, они забрали свыше 76 тысяч долларов США. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие выпрыгнули из машины. Нападавшие скрылись", - рассказала Волк.
Она добавила, что было возбуждено уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Вскоре подозреваемых задержали.
"Полицейские установили местонахождение четверых подозреваемых и задержали их по нескольким адресам в городе Твери. Машина, на которой передвигались сообщники, обнаружена на улице Адмирала Макарова", - подчеркнула она, уточнив, что у фигурантов изъяли большую часть денег.
Сейчас задержанный доставлены полицию, с ними проводятся следственные действия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
11:19
В Нижнем Новгороде подростка, зарезавшего сверстника, объявили в розыск
 
ПроисшествияИрина ВолкМоскваТверьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала