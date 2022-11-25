https://ria.ru/20221125/ukraina-1834371428.html

Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин

Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 25.11.2022

Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин

Украина и Греция не выполняют условия Конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в заявлении по итогам совещания стран — участниц договора. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:49

2022-11-25T21:49

2022-11-25T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

греция

донецкая народная республика

верховная рада украины

оон

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_8e233df17d18a8b1ed11eb6872330bb1.jpg

ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина и Греция не выполняют условия Конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в заявлении по итогам совещания стран — участниц договора.По данным членов конвенции, Греция приступит к работе после подписания нового контракта с компанией в Хорватии, которая уничтожит оставшиеся 300 тысяч мин в течение 18 месяцев. Украина, в свою очередь, сообщила о наличии более 3,3 миллиона "Лепестков", которые должна была уничтожить еще до начала российской спецоперации. При этом представители Киева заверили, что в докладе участникам Конвенции 30 апреля 2023 года смогут предоставить новую оценку того, какие запасы мин остались в стране. В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские войска применяют при обстрелах кассетные боеприпасы, снаряженные минами "Лепесток". В результате эти снаряды разлетаются по большим территориям и представляют угрозу для мирных жителей. Прошедшим летом Киев усиливал подобные обстрелы Донецка, после них минами засыпало, в частности, центр города.В 2005 году Верховная рада Украины приняла закон о ратификации Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Договор был открыт для подписания 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. Украина подписала конвенцию в этом же году, а ратифицировала в 2005-м. Депозитарием соглашения стал Генеральный секретарь ООН.Цель документа — преодоление следствий невыборочного и широкомасштабного применения противопехотных мин. Положениями конвенции предполагается полный запрет и ликвидация этого вида вооружения.

https://ria.ru/20221124/lepestok-1833966563.html

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827200980.html

украина

греция

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, греция, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, киев