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Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834371428.html
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 25.11.2022
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Украина и Греция не выполняют условия Конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в заявлении по итогам совещания стран — участниц договора. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:49
2022-11-25T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
греция
донецкая народная республика
верховная рада украины
оон
киев
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ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина и Греция не выполняют условия Конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в заявлении по итогам совещания стран — участниц договора.По данным членов конвенции, Греция приступит к работе после подписания нового контракта с компанией в Хорватии, которая уничтожит оставшиеся 300 тысяч мин в течение 18 месяцев. Украина, в свою очередь, сообщила о наличии более 3,3 миллиона "Лепестков", которые должна была уничтожить еще до начала российской спецоперации. При этом представители Киева заверили, что в докладе участникам Конвенции 30 апреля 2023 года смогут предоставить новую оценку того, какие запасы мин остались в стране. В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские войска применяют при обстрелах кассетные боеприпасы, снаряженные минами "Лепесток". В результате эти снаряды разлетаются по большим территориям и представляют угрозу для мирных жителей. Прошедшим летом Киев усиливал подобные обстрелы Донецка, после них минами засыпало, в частности, центр города.В 2005 году Верховная рада Украины приняла закон о ратификации Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Договор был открыт для подписания 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. Украина подписала конвенцию в этом же году, а ратифицировала в 2005-м. Депозитарием соглашения стал Генеральный секретарь ООН.Цель документа — преодоление следствий невыборочного и широкомасштабного применения противопехотных мин. Положениями конвенции предполагается полный запрет и ликвидация этого вида вооружения.
https://ria.ru/20221124/lepestok-1833966563.html
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в мире, украина, греция, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, Донецкая Народная Республика, Верховная Рада Украины, ООН, Киев
21:49 25.11.2022 (обновлено: 23:17 25.11.2022)
 
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин

Участники Конвенции о запрете противопехотных мин: Украина не выполняет обязательств

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина и Греция не выполняют условия Конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в заявлении по итогам совещания стран — участниц договора.

"Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их", — отмечается в документе.

По данным членов конвенции, Греция приступит к работе после подписания нового контракта с компанией в Хорватии, которая уничтожит оставшиеся 300 тысяч мин в течение 18 месяцев.
Украина, в свою очередь, сообщила о наличии более 3,3 миллиона "Лепестков", которые должна была уничтожить еще до начала российской спецоперации. При этом представители Киева заверили, что в докладе участникам Конвенции 30 апреля 2023 года смогут предоставить новую оценку того, какие запасы мин остались в стране.
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В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские войска применяют при обстрелах кассетные боеприпасы, снаряженные минами "Лепесток". В результате эти снаряды разлетаются по большим территориям и представляют угрозу для мирных жителей. Прошедшим летом Киев усиливал подобные обстрелы Донецка, после них минами засыпало, в частности, центр города.
В 2005 году Верховная рада Украины приняла закон о ратификации Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Договор был открыт для подписания 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. Украина подписала конвенцию в этом же году, а ратифицировала в 2005-м. Депозитарием соглашения стал Генеральный секретарь ООН.
Цель документа — преодоление следствий невыборочного и широкомасштабного применения противопехотных мин. Положениями конвенции предполагается полный запрет и ликвидация этого вида вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГрецияДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныООНКиев
 
 
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