https://ria.ru/20221125/ukraina-1834315425.html
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2022
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ
Государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:05
2022-11-25T18:05
2022-11-25T18:05
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в интересах России, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники."Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Константином Жеваго. По словам собеседника, проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационистской деятельности (часть 4 статья 111-1 УК Украины), то есть проверяется информация о работе его предприятий в интересах России", - сообщает издание.По информации издания, речь идет об обысках на предприятиях корпорации "Артериум". Также следственные действия проводятся у лиц, которые от имени Жеваго ведут хозяйственную деятельность на Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в его интересах. Как сообщает "Украинская правда", Сам Жеваго находится в розыске и не находится на территории страны.Ранее компания "АвтоКрАЗ", входящая в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго, была национализирована, а активы предприятия переданы в управление минобороны Украины. Также Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834308775.html
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в мире, константин жеваго, украина, россия
В мире, Константин Жеваго, Украина, Россия
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ
СМИ: Госбюро расследований Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в интересах России, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
"Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Константином Жеваго. По словам собеседника, проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационистской деятельности (часть 4 статья 111-1 УК Украины), то есть проверяется информация о работе его предприятий в интересах России", - сообщает издание.
По информации издания, речь идет об обысках на предприятиях корпорации "Артериум". Также следственные действия проводятся у лиц, которые от имени Жеваго ведут хозяйственную деятельность на Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в его интересах. Как сообщает "Украинская правда", Сам Жеваго находится в розыске и не находится на территории страны.
Ранее компания "АвтоКрАЗ", входящая в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго, была национализирована, а активы предприятия переданы в управление минобороны Украины. Также Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК
-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).