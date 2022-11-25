Рейтинг@Mail.ru
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834315425.html
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2022
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ
Государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:05
2022-11-25T18:05
в мире
константин жеваго
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в интересах России, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники."Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Константином Жеваго. По словам собеседника, проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационистской деятельности (часть 4 статья 111-1 УК Украины), то есть проверяется информация о работе его предприятий в интересах России", - сообщает издание.По информации издания, речь идет об обысках на предприятиях корпорации "Артериум". Также следственные действия проводятся у лиц, которые от имени Жеваго ведут хозяйственную деятельность на Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в его интересах. Как сообщает "Украинская правда", Сам Жеваго находится в розыске и не находится на территории страны.Ранее компания "АвтоКрАЗ", входящая в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго, была национализирована, а активы предприятия переданы в управление минобороны Украины. Также Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834308775.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829809196.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefb4d79dc5b3ae7653b7dacd1f24fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, константин жеваго, украина, россия
В мире, Константин Жеваго, Украина, Россия
18:05 25.11.2022
 
ГБР Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго, пишут СМИ

СМИ: Госбюро расследований Украины провело обыски на предприятиях олигарха Жеваго

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в интересах России, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
"Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Константином Жеваго. По словам собеседника, проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационистской деятельности (часть 4 статья 111-1 УК Украины), то есть проверяется информация о работе его предприятий в интересах России", - сообщает издание.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 17:54
Из-за Украины на заседании ОБСЕ погас свет
По информации издания, речь идет об обысках на предприятиях корпорации "Артериум". Также следственные действия проводятся у лиц, которые от имени Жеваго ведут хозяйственную деятельность на Украине и покупают недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в его интересах. Как сообщает "Украинская правда", Сам Жеваго находится в розыске и не находится на территории страны.
Ранее компания "АвтоКрАЗ", входящая в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго, была национализирована, а активы предприятия переданы в управление минобороны Украины. Также Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 08:00
Украина начала войну с олигархами
 
В миреКонстантин ЖевагоУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала