https://ria.ru/20221125/ukraina-1834223258.html

Российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.11.2022

Российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Потери Киева на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:41

2022-11-25T14:41

2022-11-25T14:44

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Потери Киева на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается что на этом направлении в результате упреждающих действий российских войск было нанесено огневое поражение ротной тактической группе, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Также огнем артиллерии и ударами армейской авиации была сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка, тоже в ЛНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина