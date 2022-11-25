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Российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.11.2022
Российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
Потери Киева на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:41
2022-11-25T14:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Потери Киева на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается что на этом направлении в результате упреждающих действий российских войск было нанесено огневое поражение ротной тактической группе, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Также огнем артиллерии и ударами армейской авиации была сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка, тоже в ЛНР.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
14:41 25.11.2022 (обновлено: 14:44 25.11.2022)
 
Российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские силы сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Потери Киева на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается что на этом направлении в результате упреждающих действий российских войск было нанесено огневое поражение ротной тактической группе, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Также огнем артиллерии и ударами армейской авиации была сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка, тоже в ЛНР.
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