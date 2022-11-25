https://ria.ru/20221125/ukraina-1834204475.html

В "Укрэнерго" рассказали об уровне дефицита электроэнергии в стране

В "Укрэнерго" рассказали об уровне дефицита электроэнергии в стране - РИА Новости, 25.11.2022

В "Укрэнерго" рассказали об уровне дефицита электроэнергии в стране

Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сейчас составляет 30%, сообщает "Укрэнерго". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:50

2022-11-25T13:50

2022-11-25T13:50

денис шмыгаль

украина

укрэнерго

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сейчас составляет 30%, сообщает "Укрэнерго"."По состоянию на 11.00 (12.00 мск- ред.) производители электроэнергии обеспечили более 70% нужд потребления в стране... Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. На данный момент это 30% от общего объема потребления. В связи с этим во всех областях Украины введены и плановые и аварийные графики ограничения потребления", - говорится в Telegram-канале национальной энергетической компании.Работы по восстановлению энергоснабжения бытовых потребителей продолжаются, однако они усложняются из-за обледенения и обрыва проводов в распределительных сетях под влиянием непростых погодных условий, добавили в "Укрэнерго".Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221125/elektrichestvo-1834193052.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834168612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис шмыгаль, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире