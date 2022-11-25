В "Укрэнерго" рассказали об уровне дефицита электроэнергии в стране
В "Укрэнерго" заявили, что дефицит электроэнергии в стране составляет 30 процентов
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сейчас составляет 30%, сообщает "Укрэнерго".
"По состоянию на 11.00 (12.00 мск- ред.) производители электроэнергии обеспечили более 70% нужд потребления в стране... Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. На данный момент это 30% от общего объема потребления. В связи с этим во всех областях Украины введены и плановые и аварийные графики ограничения потребления", - говорится в Telegram-канале национальной энергетической компании.
Работы по восстановлению энергоснабжения бытовых потребителей продолжаются, однако они усложняются из-за обледенения и обрыва проводов в распределительных сетях под влиянием непростых погодных условий, добавили в "Укрэнерго".
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.