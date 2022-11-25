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Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834184818.html
Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре
Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 25.11.2022
Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре
Российские удары по инфраструктуре Украины положительно влияют на ситуацию на фронте - затрудняют киевским войскам логистику и поставки вооружения, считает врио РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:03
2022-11-25T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские удары по инфраструктуре Украины положительно влияют на ситуацию на фронте - затрудняют киевским войскам логистику и поставки вооружения, считает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте. Это видно и по той технике, я даже говорю не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое уже на порядок хуже. Связано это с тем, что обесточивая те или иные тыловые районы, конечно же, лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Это, конечно же, наносит свой отпечаток. Ухудшается логистика, ухудшаются элементы слежения, связи и прочее", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, у Киева обесточены даже тыловые соединения: "Это сейчас очень серьезно отражается по всем направлениям (фронта)".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/poezd-1834048170.html
украина
донецкая народная республика
россия
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:03 25.11.2022 (обновлено: 13:04 25.11.2022)
 
Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре

Пушилин: удары по украинской инфраструктуре положительно влияют на ситуацию на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские удары по инфраструктуре Украины положительно влияют на ситуацию на фронте - затрудняют киевским войскам логистику и поставки вооружения, считает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте. Это видно и по той технике, я даже говорю не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое уже на порядок хуже. Связано это с тем, что обесточивая те или иные тыловые районы, конечно же, лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Это, конечно же, наносит свой отпечаток. Ухудшается логистика, ухудшаются элементы слежения, связи и прочее", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, у Киева обесточены даже тыловые соединения: "Это сейчас очень серьезно отражается по всем направлениям (фронта)".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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24 ноября, 18:46Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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