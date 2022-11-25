13:03 25.11.2022 (обновлено: 13:04 25.11.2022)
Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре
Пушилин: удары по украинской инфраструктуре положительно влияют на ситуацию на фронте
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские удары по инфраструктуре Украины положительно влияют на ситуацию на фронте - затрудняют киевским войскам логистику и поставки вооружения, считает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте. Это видно и по той технике, я даже говорю не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое уже на порядок хуже. Связано это с тем, что обесточивая те или иные тыловые районы, конечно же, лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Это, конечно же, наносит свой отпечаток. Ухудшается логистика, ухудшаются элементы слежения, связи и прочее", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, у Киева обесточены даже тыловые соединения: "Это сейчас очень серьезно отражается по всем направлениям (фронта)".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.