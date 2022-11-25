https://ria.ru/20221125/ukraina-1834184818.html

Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре

Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 25.11.2022

Пушилин положительно оценил удары по украинской инфраструктуре

Российские удары по инфраструктуре Украины положительно влияют на ситуацию на фронте - затрудняют киевским войскам логистику и поставки вооружения, считает врио РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:03

2022-11-25T13:03

2022-11-25T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские удары по инфраструктуре Украины положительно влияют на ситуацию на фронте - затрудняют киевским войскам логистику и поставки вооружения, считает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте. Это видно и по той технике, я даже говорю не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое уже на порядок хуже. Связано это с тем, что обесточивая те или иные тыловые районы, конечно же, лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Это, конечно же, наносит свой отпечаток. Ухудшается логистика, ухудшаются элементы слежения, связи и прочее", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, у Киева обесточены даже тыловые соединения: "Это сейчас очень серьезно отражается по всем направлениям (фронта)".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221124/poezd-1834048170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр