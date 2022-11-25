Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834176662.html
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма - РИА Новости, 25.11.2022
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма
Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, для России неприемлем разговор об отчуждении своей территории, заявил замглавы... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:41
2022-11-25T14:47
в мире
владимир зеленский
владимир путин
киев
украина
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, для России неприемлем разговор об отчуждении своей территории, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.Владимир Зеленский ранее сказал в интервью Financial Times, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международном уровне. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение предполагает сохранение полуострова в составе России. По словам Пескова, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний украинского лидера — "чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами". Это, как считает представитель Кремля, абсолютно неверная трактовка. Кроме того, он предполагает, что позиция Зеленского говорит о нежелании Киева искать мирное решение."Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами", — добавил Песков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после смены власти на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.Руководство, в свою очередь, России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834153128.html
https://ria.ru/20221125/krym-1834125411.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, россия, оон
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, ООН
12:41 25.11.2022 (обновлено: 14:47 25.11.2022)
 
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма

Пресс-секретарь Песков о предложениях Зеленского: об отчуждении Крыма не может быть и речи

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, для России неприемлем разговор об отчуждении своей территории, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский ранее сказал в интервью Financial Times, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международном уровне. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение предполагает сохранение полуострова в составе России.

"С самого начала, и об этом говорил президент неоднократно, еще до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территорий России, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", — прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний украинского лидера — "чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами". Это, как считает представитель Кремля, абсолютно неверная трактовка. Кроме того, он предполагает, что позиция Зеленского говорит о нежелании Киева искать мирное решение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 11:38Специальная военная операция на Украине
В Совфеде назвали слова Зеленского о Крыме несбыточными мечтами
"Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами", — добавил Песков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после смены власти на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.
Руководство, в свою очередь, России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 10:11Специальная военная операция на Украине
В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевУкраинаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала