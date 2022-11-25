https://ria.ru/20221125/ukraina-1834176662.html

Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма

Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма - РИА Новости, 25.11.2022

Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма

Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, для России неприемлем разговор об отчуждении своей территории, заявил замглавы... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:41

2022-11-25T12:41

2022-11-25T14:47

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, для России неприемлем разговор об отчуждении своей территории, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.Владимир Зеленский ранее сказал в интервью Financial Times, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международном уровне. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение предполагает сохранение полуострова в составе России. По словам Пескова, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний украинского лидера — "чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами". Это, как считает представитель Кремля, абсолютно неверная трактовка. Кроме того, он предполагает, что позиция Зеленского говорит о нежелании Киева искать мирное решение."Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами", — добавил Песков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после смены власти на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.Руководство, в свою очередь, России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834153128.html

https://ria.ru/20221125/krym-1834125411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, россия, оон