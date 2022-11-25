https://ria.ru/20221125/ukraina-1834176662.html
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма - РИА Новости, 25.11.2022
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма
Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, для России неприемлем разговор об отчуждении своей территории, заявил замглавы... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:41
2022-11-25T12:41
2022-11-25T14:47
в мире
владимир зеленский
владимир путин
киев
украина
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, для России неприемлем разговор об отчуждении своей территории, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.Владимир Зеленский ранее сказал в интервью Financial Times, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международном уровне. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение предполагает сохранение полуострова в составе России. По словам Пескова, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний украинского лидера — "чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами". Это, как считает представитель Кремля, абсолютно неверная трактовка. Кроме того, он предполагает, что позиция Зеленского говорит о нежелании Киева искать мирное решение."Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами", — добавил Песков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после смены власти на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.Руководство, в свою очередь, России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834153128.html
https://ria.ru/20221125/krym-1834125411.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, россия, оон
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, ООН
12:41 25.11.2022 (обновлено: 14:47 25.11.2022)
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма
Пресс-секретарь Песков о предложениях Зеленского: об отчуждении Крыма не может быть и речи
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина не отказалась от позиции, что Крым можно вернуть силовыми методами, для России неприемлем разговор об отчуждении своей территории, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский ранее сказал в интервью Financial Times, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международном уровне. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение предполагает сохранение полуострова в составе России.
"С самого начала, и об этом говорил президент неоднократно, еще до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территорий России, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", — прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь президента России.
По словам Пескова, российские СМИ "абсолютно неправильно передали" суть высказываний украинского лидера — "чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами". Это, как считает представитель Кремля, абсолютно неверная трактовка. Кроме того, он предполагает, что позиция Зеленского говорит о нежелании Киева искать мирное решение.
"Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами", — добавил Песков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после смены власти на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.
Руководство, в свою очередь, России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".