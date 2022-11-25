https://ria.ru/20221125/ukraina-1834168612.html

В "Укрэнерго" заявили о восстановлении целостности энергосистемы

В "Укрэнерго" заявили о восстановлении целостности энергосистемы - РИА Новости, 25.11.2022

В "Укрэнерго" заявили о восстановлении целостности энергосистемы

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что за прошедшие сутки сутки энергетикам удалось восстановить... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:21

2022-11-25T12:21

2022-11-25T12:21

денис шмыгаль

украина

киев

укрэнерго

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что за прошедшие сутки сутки энергетикам удалось восстановить целостность энергосистемы Украины, налажено соединение с энергосистемой Евросоюза, постепенно происходит процесс увеличения мощности электроэнергии.Министерство энергетики Украины сообщало, что после ударов 23 ноября все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено."Вчера весь день в диспетчерском центре "Укрэнерго", по сути, "сшивали" энергосистему в кучу, обеспечивая ее целостность, и нам это удалось. Вся энергосистема снова интегрирована и она соединена с энергосистемой Евросоюза, как и раньше. Единственное, что после последней атаки мы временно потеряли очень большое количество энергогенераций – тепловой, гидрогенераций и атомной генерации", - сказал Кудрицкий в эфире телеканала ICTV.Он отметил, что происходит процесс набора мощности всеми видами электростанций. По его словам, большая надежда по восстановлению возлагается на атомную энергетику, все три АЭС, которые находятся на территории подконтрольной Киеву, сейчас в работе и набирают мощности."Через день-два они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей на плановые графики вместо аварийных", - подытожил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221125/lvov-1834156983.html

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Дарья Буймова

денис шмыгаль, украина, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире