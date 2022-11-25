https://ria.ru/20221125/ukraina-1834151891.html

В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ

В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ - РИА Новости, 25.11.2022

В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ

В Запорожской области пресечена попытка прорыва группы диверсантов, убиты более 40 украинских военнослужащих, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:35

2022-11-25T11:35

2022-11-25T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Запорожской области пресечена попытка прорыва группы диверсантов, убиты более 40 украинских военнослужащих, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области. Уничтожены свыше 40 боевиков ВСУ, несколько пикапов, три бронеавтомобиля и прочая бронетехника", — сказал он.Российские военные также двумя днями ранее ликвидировали группу диверсантов в окрестностях села Новодаровка.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании результатов прошедших там референдумов.Как сообщала ВГА этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления Украины.

https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833247861.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины