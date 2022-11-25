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В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834151891.html
В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ
В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ - РИА Новости, 25.11.2022
В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ
В Запорожской области пресечена попытка прорыва группы диверсантов, убиты более 40 украинских военнослужащих, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:35
2022-11-25T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Запорожской области пресечена попытка прорыва группы диверсантов, убиты более 40 украинских военнослужащих, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области. Уничтожены свыше 40 боевиков ВСУ, несколько пикапов, три бронеавтомобиля и прочая бронетехника", — сказал он.Российские военные также двумя днями ранее ликвидировали группу диверсантов в окрестностях села Новодаровка.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании результатов прошедших там референдумов.Как сообщала ВГА этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления Украины.
https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833247861.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
11:35 25.11.2022 (обновлено: 12:14 25.11.2022)
 
В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ

В Запорожской области уничтожили более 40 украинских военных, попытавшихся пойти на прорыв

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС России в Запорожской области
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС России в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Запорожской области пресечена попытка прорыва группы диверсантов, убиты более 40 украинских военнослужащих, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области. Уничтожены свыше 40 боевиков ВСУ, несколько пикапов, три бронеавтомобиля и прочая бронетехника", — сказал он.
Российские военные также двумя днями ранее ликвидировали группу диверсантов в окрестностях села Новодаровка.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании результатов прошедших там референдумов.
Как сообщала ВГА этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления Украины.
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