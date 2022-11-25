11:35 25.11.2022 (обновлено: 12:14 25.11.2022)
В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ
В Запорожской области уничтожили более 40 украинских военных, попытавшихся пойти на прорыв
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС России в Запорожской области
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС России в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Запорожской области пресечена попытка прорыва группы диверсантов, убиты более 40 украинских военнослужащих, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области. Уничтожены свыше 40 боевиков ВСУ, несколько пикапов, три бронеавтомобиля и прочая бронетехника", — сказал он.
Российские военные также двумя днями ранее ликвидировали группу диверсантов в окрестностях села Новодаровка.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании результатов прошедших там референдумов.
Как сообщала ВГА этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления Украины.