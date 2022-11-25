https://ria.ru/20221125/ukraina-1834127698.html

Британия передаст Украине 35 спецмашин

Британия передаст Украине 35 спецмашин - РИА Новости, 25.11.2022

Британия передаст Украине 35 спецмашин

Великобритания предоставит Украине 35 спецмашин и 3 миллиона фунтов для восстановления инфраструктуры, передает телеканал ITV со ссылкой на главу британского... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:18

2022-11-25T10:18

2022-11-25T10:18

в мире

джеймс клеверли

риши сунак

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине 35 спецмашин и 3 миллиона фунтов для восстановления инфраструктуры, передает телеканал ITV со ссылкой на главу британского МИД Джеймса Клеверли.Отмечается, что глава МИД объявил о новом пакете поддержки по случаю своего визита на Украину, который состоялся через несколько дней после визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев. Саму поддержку Клеверли обозначил как "практическую"."Великобритания направит стране еще 35 спецмашин, включая 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин. Министр иностранных дел также объявил о выделении еще 3 миллионов фунтов на восстановление местной инфраструктуры, включая школы и убежища", - говорится в сообщении.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В ходе визита он заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская сторона выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Британский премьер также заявил, что Лондон в 2022 году выделил Украине помощь на 3 миллиарда фунтов стерлингов и подтвердил готовность продолжать финансирование.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20221119/pomosch-1832800294.html

https://ria.ru/20221114/pomosch-1831385390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джеймс клеверли, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, россия, украина, нато