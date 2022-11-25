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Британия передаст Украине 35 спецмашин - РИА Новости, 25.11.2022
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Британия передаст Украине 35 спецмашин
Британия передаст Украине 35 спецмашин - РИА Новости, 25.11.2022
Британия передаст Украине 35 спецмашин
Великобритания предоставит Украине 35 спецмашин и 3 миллиона фунтов для восстановления инфраструктуры, передает телеканал ITV со ссылкой на главу британского... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:18
2022-11-25T10:18
в мире
джеймс клеверли
риши сунак
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине 35 спецмашин и 3 миллиона фунтов для восстановления инфраструктуры, передает телеканал ITV со ссылкой на главу британского МИД Джеймса Клеверли.Отмечается, что глава МИД объявил о новом пакете поддержки по случаю своего визита на Украину, который состоялся через несколько дней после визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев. Саму поддержку Клеверли обозначил как "практическую"."Великобритания направит стране еще 35 спецмашин, включая 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин. Министр иностранных дел также объявил о выделении еще 3 миллионов фунтов на восстановление местной инфраструктуры, включая школы и убежища", - говорится в сообщении.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В ходе визита он заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская сторона выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Британский премьер также заявил, что Лондон в 2022 году выделил Украине помощь на 3 миллиарда фунтов стерлингов и подтвердил готовность продолжать финансирование.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20221119/pomosch-1832800294.html
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в мире, джеймс клеверли, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, россия, украина, нато
В мире, Джеймс Клеверли, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Великобритания, Россия, Украина, НАТО
10:18 25.11.2022
 
Британия передаст Украине 35 спецмашин

Британия передаст Украине 35 спецмашин и три миллиона фунтов на инфраструктуру

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине 35 спецмашин и 3 миллиона фунтов для восстановления инфраструктуры, передает телеканал ITV со ссылкой на главу британского МИД Джеймса Клеверли.
Отмечается, что глава МИД объявил о новом пакете поддержки по случаю своего визита на Украину, который состоялся через несколько дней после визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев. Саму поддержку Клеверли обозначил как "практическую".
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"Великобритания направит стране еще 35 спецмашин, включая 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин. Министр иностранных дел также объявил о выделении еще 3 миллионов фунтов на восстановление местной инфраструктуры, включая школы и убежища", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В ходе визита он заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская сторона выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Британский премьер также заявил, что Лондон в 2022 году выделил Украине помощь на 3 миллиарда фунтов стерлингов и подтвердил готовность продолжать финансирование.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДжеймс КлеверлиРиши СунакВладимир ЗеленскийВеликобританияРоссияУкраинаНАТО
 
 
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